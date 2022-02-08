У Львові оновили інтерактивну карту укриттів.

У Львові оновили інтерактивну карту із укриттями. Наразі їх близько 6 тисяч: у підземних приміщеннях житлових будинків та торгових центрів.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, цього має бути достатньо для безпечного перебування у разі виникнення надзвичайної ситуації для усіх мешканців.

Львів’ян закликають перевірити доступ до свого підвалу та поговорити про це із сусідами.

«Сподіваємось, що нам ніколи не прийдеться користуватись укриттями, але перевірити важливо», – сказав міський голова.

Переглянути інтерактивну карту можна на сайті міської ради або за посиланням.

Інтерактивну карту сховищ та укриттів Тернополя також розмістили на сайті міської ради. На карті можна знайти адреси, тип та місткість сховищ. Налічують 55 сховищ, 37 протирадіаційних укриттів, а також 127 найпростіших укриттів.

Подали для мешканців інтерактивну карту укриттів з кольоровим маркуванням типу об’єктів і в Івано-Франківську, з нею можна ознайомитися за посиланням.

Також до карти додані правила перебування у захисній споруді.

Фото gk-press.if.ua, suspilne.media, city-adm.lviv.ua, topgid.net