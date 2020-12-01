На Тернопільщині містяни самостійно ремонтують дорогу.

 

У Кременці на Тернопільщині містяни відновлюють дорогу, яку не ремонтували 30 років, своїми силами. Про це розповів ініціатор ремонту Віктор Зеленков.

 

Фото https://suspilne.media

 

Йдеться про дорогу на вулиці Бориса Харчука, яка сполучає об’їзну та центр міста. Цього року завершився масштабний ремонт об’їзної дороги, яка є частиною траси М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Тим часом у міському бюджеті не вистачає коштів на ремонт вулиць, навіть центральних, зазначив директор комунального підприємства «Кременець Благоустрій» Ігор Хомин.

 

Дорога на вулиці Бориса Харчука була в абсолютно непридатному стані.

 

«Сюди ніхто не хотів їхати: ні таксисти, ні швидка допомога, взагалі ніхто. Тут ми забрали камінь, який був, розклали шпали приблизно через метр, зробили зі шпал бордюри і зробили виїзд», – розповів Зеленков.

 

Фото https://suspilne.media

 

Він об’єднався із чоловіками, які мають заробітчанський досвід укладання доріг в Європі, щоб виправити ситуацію.

 

Від міської ради отримали 99 тисяч гривень, а 101 тисячу гривень зібрали самі городяни.

 

«У нас ведуться списки, хто і скільки здав. Бо є такі люди, що я взагалі їх не знаю: працюють за кордоном, а гроші передають через родичів»,- розповів ініціатор ремонту.

 

Самотужки чоловіки розібрали старе покриття дороги та тротуарів, та уже відновили найскладніших 200 м дороги. Попереду ще 500 м, на які необхідно зібрати ще 200 тисяч гривень. У разі збору коштів, чоловіки планують завершити ремонт до кінця року.

 

01.12.2020

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