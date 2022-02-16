План дій на випадок екстрених ситуацій склали у Тернополі.

Вслід за міськими головами Львова та Івано-Франківська план дій на випадок воєнної ескалації оприлюднив міський голова Тернополя Сергій Надал. Перелік заходів у міській раді склали на спільній нараді з представниками військових відомств на території громади, Національної гвардії, територіальної оборони, поліції та служб надзвичайних ситуацій, повідомляє інтернет-видання "20 хвилин. Тернопіль".

На випадок посилення російської агресії Тернопільська громада сприяє у формуванні підрозділів територіальної оборони, поліція посилює контроль найбільш важливих об’єктів. Наразі всі силові підрозділи працюють у штатному режимі та проводять відповідну підготовку до можливих надзвичайних ситуацій.

"Головам ОСББ та керівникам ослуговуючих підприємств ми дали розпорядження оперативно підготувати відповідні підвали та інші укриття, необхідні на випадок потреби захищати населення. Саме підвали, відповідно до норм цивільної безпеки, є укриттями для мешканців багатоповерхових будівель. Також проводимо маркування укриттів", — зазначає міський голова Сергій Надал.

Для покращення умов роботи поліції, яка з 14 лютого працює у посиленому режимі, та безпеки мешканців вуличне освітлення у Тернополі не вимикають у нічний час. У громаді завершують перевірку муніципальної системи зовнішніх камер спостереження, а також системи оповіщення населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Про виявлення підозрілих предметів громадян Тернополя закликають повідомляти поліцію за номером 102.

У школах міста планують найближчими днями провести навчання з евакуації та інструктаж щодо правил поведінки під час надзвичайної ситуації, спілкування з незнайомими людьми, поведінки з невідомими предметами. Містян навчатимуть домедичної допомоги, також у місті працює "Гаряча" лінія психологічної допомоги. Звернутися можна за номерами телефону: (0352) 433100 та 0981747741.