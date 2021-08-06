Негода зривала на Тернопіллі дахи, 42 поселення були без світла.

 

Минулої доби рятувальників області 10 разів залучали до ліквідації наслідків негоди на Тернопільщині. Через грозу і вітер 42 населені пункти залишилися без світла.

 

 

Про це повідомляє "Суспільне. Тернопіль", покликаючись на речницю пожежно-рятувальної служби області Ірину Крупу.

 

З трьох будинків у Зборівській громаді зірвало дахи. У селі Кудобинці з приватного будинку зірвало покрівлю. Також два дахи зірвало в селі Ярчівці. Наразі комісія з надзвичайних ситуацій об’їжджає села громади та рахує збитки.

 

Вночі після зливи рятувальники викачували воду з будинку, приватного гаража та автомобіля, а також насосної станції в Борщеві.

 

Воду з підвалу будинку викачували рятувальники і в Заліщиках, а також у Більче-Золотецькій громаді Чортківського району.

 

06.08.2021

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