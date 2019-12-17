Керівники «Львіввугілля» організували махінації з зарплатами шахтарям – СБУ.



Посадовці держпідприємства «Львіввугілля» організували масштабні махінації з виплатами заробітної плати шахтарям. Через неправомірні дії посадовців державна структура втрачала щомісяця понад мільйон гривень. Про це повідомляє Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Під час обшуків та оглядів, проведених у приміщенні ДП «Львіввугілля», на шести шахтах, а також за місцями зведення приватних будинків окремих їхніх керівників правоохоронці вилучили документацію та інші докази протиправної діяльності.

Як зазначають в УСБУ, посадові особи держпідприємства «Львіввугілля» разом із керівниками шести відокремлених підрозділів налагодили протиправну схему з неправомірного нарахування заробітної плати гірникам. Вони залучали працівників шахт до сторонніх робіт, зокрема, зловживаючи службовим становищем, використовували працю підлеглих в особистих цілях, а також для участі в комерційних проєктах для отримання необлікованих доходів.

Окрім того, як з’ясували в СБУ, деякі робітники, продовжуючи отримувати зарплату в Україні, водночас фактично перебували за кордоном на заробітках. Чиновники системно не відображали в табелях обліку робочого часу та бухгалтерській документації відсутності працівників на робочих місцях. Натомість гірникам нараховували щомісячну зарплату, розмір якої становив до 23 тисяч гривень.

До всього, на території однієї з шахт виявили підпільний цех із виготовлення бетонних виробів і тротуарної плитки, який незаконно під’єднали до електромережі.

Усі фото: facebook.com/SBULviv

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Правоохоронці з’ясовують, чи були причетні до незаконних схем інші посадовці галузі.

До слова, Профспілка гірників України анонсувала на 18 грудня попереджувальну акцію протесту біля будівель Верховної Ради та Кабінету Міністрів. В акції візьмуть участь гірники й шахтарські родини, незалежні профспілкові працівники, які виступають проти порушення трудового законодавства, накопичення зарплатних боргів та розпродажу української землі. Паралельно мають відбутися акції з мітингами та ходами в шахтарських містах і селищах. Дві зміни гірників не вийдуть у вибої, на шахтах буде призупинено видобуток вугілля.