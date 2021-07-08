За змову на тендерах дві тернопільські фірми сплатять понад 400 тисяч гривень штрафу.

 

Адміністративна колегія Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету оштрафувала ТОВ «Тернопіль Будпостач» та ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» за узгоджену поведінку під час тендерів на капітальні ремонти в Тернополі. Кожна компанія зобов’язана сплатити по 204 тисячі гривень штрафу, повідомили «Наші гроші. Львів».

 

 

Адмінколегія тервідділення АМКУ присудила штраф за імітацію конкуренції між цими компаніями під час трьох закупівель у 2019 році:

 

– капітальний ремонт прилеглої території до фонтана з влаштуванням пандуса у сквері на вул. Чорновола. Замовник оголосив торги зі стартовою ціною у 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Перемогу отримало ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд», яке запропонувало найнижчу ціну – виконати роботи за 5 мільйонів 559 тисяч 505 гривень;

 

– капітальний ремонт частини вул. Чорновола: від вул. І.Франка до Театрального майдану. Замовник оголосив торги зі стартовою ціною у 7 мільйонів 973 тисячі гривень. Перемогу отримало ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд», яке запропонувало найнижчу ціну – виконати роботи за 7 мільйонів 430 тисяч гривень;

 

– капітальний ремонт привокзального майдану. Замовник оголосив торги зі стартовою ціною у 9 мільйонів 529 тисяч 700 гривень. Перемогу отримало ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд», яке запропонувало найнижчу ціну – виконати роботи за 7 мільйонів 930 тисяч гривень;

 

 

Узгоджені дії на торгах виявив «Центр громадського моніторингу та досліджень» і скерував звернення до АМКУ.

 

У своєму рішенні АМКУ зазначив, що обидві компанії використовували одну IP-адресу, а також мають спільного працівника, який в обох підприємствах займає посаду головного інженера та виконроба. В усіх випадках документи на Prozorro завантажували в один день. На документах були однакові дефекти сканування, оскільки їх зробили на одній техніці.

 

Також ТОВ «Тернопіль Будпостач» виступало як технічний учасник, оскільки у компанії на вимогу АМКУ повідомили, що в «Тернопіль Будпостач» не має дозвільних документів на будівництво. Навіть більше, на момент проведення торгів на балансі підприємства не було жодних матеріальних ресурсів.

 

Жодна з компаній не подавала заперечень щодо доказів Антимонопольного комітету. Крім штрафу, рішення АМКУ означає заборону фірмам брати участь у конкурентних закупівлях впродовж трьох років.

 

Також в АМКУ дослідили, що ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» у рівних частинах належить тернополянам братам Віталію та Василеві Мазурикам.

 

Станом на 2019 рік ТОВ «Тернопіль Будпостач» належало Руслану та Галині Крайчак. Відповідно до даних реєстру актів цивільного стану, Галина Крайчак є рідною сестрою Віталія та Василя Мазуриків. На сьогодні бенефіціарним власником ТОВ «Тернопіль Будпостач» є житель Дніпропетровської області Дмитро Кононов, на якого зареєстровано ще кілька десятків фірм.

 

Фото ternopilcity.gov.ua, terminovo.te.ua

08.07.2021

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