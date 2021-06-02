Директора «Львівелектротрансу» підозрюють у зловживані на майже 1 мільйон гривень.

У Львові поліція та Служба безпеки України розслідують зловживання під час закупівель електроенергії для ЛКП «Львівелектротранс». Директорові підприємства, Андрієві Свищу, повідомили про підозру у розтраті, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, повідомила пресслужба поліції Львівщини.

«На Львівщині Служба безпеки України викрила корупційний механізм, організований посадовцями «Львівелектротрансу»: чиновники привласнили майже 1 мільйон гривень через публічні закупівлі електроенергії для комунального транспортного підприємства. Оперативники спецслужби встановили, що посадовці безпідставно укладали додаткові угоди з придбання електроенергії в інтересах конкретного підприємства. – повідомила пресслужба управління СБУ у Львівській облсті – Правоохоронці повністю задокументували протиправну схему оборудки. За матеріалами СБ України, було проведено аудиторське дослідження, товарознавчу та економічну експертизи. За їх висновками підтверджено мільйонні збитки, завдані бюджету».

Під час досудового розслідування було встановлено, що у серпні 2020 року 41-річний львів’янин, директор одного з комунальних транспортних підприємств, під час відритих торгів уклав договір з підприємством-постачальником електричної енергії.

«Проте, користуючись своїм службовим становищем, у вересні посадовець безпідставно укладав ще кілька додаткових угод з придбання електроенергії за збільшеною ціною за рахунок комунального підприємства, чим спричинив розтрату бюджетних коштів на суму майже 969 тисяч 500 гривень», – повідомили у поліції Львівщини.

За даними Львівської обласної прокуратури, на території ЛКП «Львівелектротранс» та підприємства, яке здійснювало постачання енергії, провели обшуки, внаслідок яких вилучили тендерну документацію на закупівлю електроенергії.

Правоохоронці встановлюють дійсне місце перебування підозрюваного дирктора підприємства, а також інших осіб, причетних до незаконного заволодіння бюджетними коштами. Додатково перевіряється і причетність посадовців Львівської міськради до викритої схеми розкрадання бюджетних коштів.

У Львівській міській раді у вівторок, 1 червня, повідомили, що справа, яку розслідує поліція, стосується закупівлі електроенергії, завдяки якій вдалося зекономити 5 мільонів 300 тисяч гривень бюджетних коштів.

«Завдяки закупівлі електроенергії без посередників за півроку ЛКП «Львівелектротранс» зекономило 5,3 млн грн коштів громади міста. Однак, правоохоронні органи мають запитання. Львівська міська рада готова сприяти розслідуванню», – повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури.

Львівська міська рада повідомила, що очікує об'єктивного розслідування та буде всіляко сприяти у цьому правоохоронцям. Слідчо-оперативні дії тривають.

Фото lviv.gp.gov.ua, facebook.com/ssu.lviv