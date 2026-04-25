27 квітня король Чарльз III вирушить до США.

Експерти зазначають, що візит пройде на тлі поважної кризи в англо-американських відносинах.

 

 

У понеділок, 27 квітня, король Чарльз III вирушить до США з офіційним візитом. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Візит присвячений 250-річчю Декларації незалежності США від британського правління.

 

Це його перший візит Чарльза III до США у ролі монарха. Метою поїздки названо зміцнення «особливих відносин» між країнами, які, за твердженням експертів, перебувають на найнижчому рівні за останні 70 років через напруженість, пов'язану з війною з Іраном.

 

«Візит проходитиме в умовах найбільшої кризи в англо-американських відносинах за останнє століття. Ми маємо справу з дуже непередбачуваним президентом. Але якщо хтось і здатен вплинути на Трампа, то це король Чарльз», – зазначив історик королівської родини Ендрю Лоdні (Andrew Lownie).

 

Ще один фахівець з історії родини Віндзорів Ед Овенс (Ed Owens) зазначає, що цей візит до США відбувається в період «дуже незвичайної» політичної напруженості та стане «глобальною подією», під час якої король матиме можливість відстоювати «цінності демократії, свободи та незалежності».

 

У програмі королівської поїздки – зустріч з президентом США Дональдом Трампом і  вечеря в Білому домі, виступ монарха перед Конгресом, відвідини Нью-Йорка, зустріч з мером Зоґраном Мамдані та символічний візит до меморіалу 11 вересня, а потім – відпочинок на природі в національному парку у Вірджинії.

25.04.2026

