Це робиться, зокрема, для узаконення місії ЄУ з розблокування Ормузької протоки.

Європейська Унія має намір змінити статтю про взаємну оборону в своєму статуті так, щоб перетворити її «на робочий механізм». Про це заявили лідери країн-членів ЄУ за підсумками неформального саміту на Кіпрі 23-24 квітня – повідомляє телекарілкомпанія Deutsche Welle. Йдеться про розробку конкретних процедур для впровадження цієї норми на практиці.

«Стаття 42.7 не може залишатися теоретичною. Вона повинна набути змісту». – заявив на підсумковій пресконференції президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Його країна у цьому півріччі головує в Раді ЄУ.

«В Євроунії вже розробляють практичну дорожню мапу, що має визначити, як саме і за яких умов запускається механізм взаємної допомоги», – повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що проблема полягає не у відсутності зобов'язань, а в їхньому застосуванні. «У договорі дуже чітко прописано, що саме має бути зроблено, але не ясно, коли саме і хто що робить», – пояснила вона.

Водночас бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц на окремій пресконференції підкреслив, що посилення європейської оборони має відбуватися «у тісній координації з НАТО». «Європа повинна значно більше робити для власної безпеки, залишаючись при цьому в рамках трансатлантичних зобов'язань», – зазначив Мерц.

Дискусія відбувалася на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, яке стало однією з головних тем зустрічі. В Євроунії обговорюють свою евентуальну роль у міжнародних зусиллях щодо залагодження безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Йдеться про багатосторонню місію за участю понад 50 країн, яка може бути розгорнута за наявності необхідних умов безпеки.

«Європейська Унія не є стороною конфлікту, але стане частиною його вирішення», – заявив Кошта. Одночасно він перерахував пріоритети ЄУ: відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці, досягнення стійкого припинення вогню та запобігання появі в Ірані ядерної зброї.

Конфлікт уже відчутно вплинув на європейську економіку. За словами фон дер Ляєн, витрати ЄУ на енергоносії різко збільшилися: «Наші витрати на імпорт викопного палива зросли більш ніж на 25 мільярдів євро з початку кризи – лише за 54 дні».