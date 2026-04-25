Євроунія змінює статтю про взаємну оборону.

Це робиться, зокрема, для узаконення місії ЄУ з розблокування Ормузької протоки.

 

 

Європейська Унія має намір змінити статтю про взаємну оборону в своєму статуті так, щоб перетворити її «на робочий механізм». Про це заявили лідери країн-членів ЄУ за підсумками неформального саміту на Кіпрі 23-24 квітня – повідомляє телекарілкомпанія Deutsche Welle. Йдеться про розробку конкретних процедур для впровадження цієї норми на практиці.

 

«Стаття 42.7 не може залишатися теоретичною. Вона повинна набути змісту». – заявив на підсумковій пресконференції президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Його країна у цьому півріччі головує в Раді ЄУ.

 

«В Євроунії вже розробляють практичну дорожню мапу, що має визначити, як саме і за яких умов запускається механізм взаємної допомоги», – повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що проблема полягає не у відсутності зобов'язань, а в їхньому застосуванні. «У договорі дуже чітко прописано, що саме має бути зроблено, але не ясно, коли саме і хто що робить», – пояснила вона.

 

Водночас бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц на окремій пресконференції підкреслив, що посилення європейської оборони має відбуватися «у тісній координації з НАТО». «Європа повинна значно більше робити для власної безпеки, залишаючись при цьому в рамках трансатлантичних зобов'язань», – зазначив Мерц.

 

Дискусія відбувалася на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, яке стало однією з головних тем зустрічі. В Євроунії обговорюють свою евентуальну роль у міжнародних зусиллях щодо залагодження безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Йдеться про багатосторонню місію за участю понад 50 країн, яка може бути розгорнута за наявності необхідних умов безпеки.

 

«Європейська Унія не є стороною конфлікту, але стане частиною його вирішення», – заявив Кошта. Одночасно він перерахував пріоритети ЄУ: відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці, досягнення стійкого припинення вогню та запобігання появі в Ірані ядерної зброї.

 

Конфлікт уже відчутно вплинув на європейську економіку. За словами фон дер Ляєн, витрати ЄУ на енергоносії різко збільшилися: «Наші витрати на імпорт викопного палива зросли більш ніж на 25 мільярдів євро з початку кризи – лише за 54 дні».

25.04.2026

Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Усі свідчення можуть бути неточними
Тарас Прохасько
Мені пощастило. Офіцери мене ніколи не били. Били інших. А мене ні. Бо я посміхався. Не насміхався, а посміхався, розуміючи комізм ситуації
23.04.26 | | Дискурси
Третій Рим чи Третій Райх
Юрій Винничук
Гітлер, який теж ховався в глибокому бункері з багатьма запасними виходами, здобув відданого свого прихильника й учня. Але врешті-решт вихід виявився лише один.
22.04.26 | | Дискурси
Нова заньківчанська «Маклена Ґраса»
Одна з найгостріших і найтрагічніших п’єс українського модернізму повертається на сцену театру Марії Заньковецької в новій інтерпретації і на новій локації ЦЕХ. Прем'єра відбудеться 23-24 квітня.
22.04.26 | | Штука
Шторм світу й кілька F
Наталя Отріщенко
Коли ламається звичний світ, саме зрощення того, що важливе — унікального для кожного і кожної, але багато в чому спільного — стає тим простором, який уможливлює індивідуальну і колективну опірність насиллю.
22.04.26 | | Штука
Ви потрібні одне одному
Майкл Мишкало
Покоління батьків їхніх батьків. Спілкуючись з ними, діти ростуть більш стійкими психологічно, мають вищий рівень самооцінки, легше переживають кризові ситуації.
21.04.26 | | Дискурси
Культура стійкості
Богдан Шумилович
Мистецтво тут не є дзеркалом війни, воно будує метафори перетворення. Естетичний вимір резилієнтності полягає в здатності бачити в уламках не лише кінець, а й потенціал для іншої форми життя.
21.04.26 | | Штука
Більше прагматики
Юрко ТИМЧУК
Історія про 90 мільярдів євро ще залишається в процесі, але про пару сотень мільйонів по кілька разів вже можна говорити майже серйозно. Огляд подій тижня в Україні.
21.04.26 | | Україна
Місце людини
Олег Яськів
Ігор Добко. Я ще буду з ним говорити. Тільки він мовчатиме. Я так роблю з друзями, яких уже немає, – розмовляю подумки. І знаю, що вони чекають на мене
20.04.26 | | Галичина

