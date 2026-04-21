Львівський "Електрон" виготовить для Тернополя 27 тролейбусів.

 

Міська влада Тернополя уклала угоду з львівським концерном "Електрон" на виробництво 27 тролейбусів нового покоління. Про це повідомили на сайті "Пасажирський транспорт". 

 

Нові 12-метрові машини моделі Т191 будуть оснащені двигунами Skoda, кузовами з нержавіючої сталі та бортовими комп'ютерами для діагностики систем. Особливу увагу приділено комфорту: і пасажирський салон, і кабіна водія будуть обладнані кондиціонерами, а низька підлога та пандуси роблять цей транспорт доступним для інклюзивних груп населення.

 

 

Проєкт реалізують за підтримки міжнародних партнерів: Європейський банк реконструкції та розвитку надає кредит у 10 млн євро. Також передбачено інвестиційний грант у розмірі 4 млн євро, наданий урядом Канади через Партнерство ЄБРР з питань клімату (HIPCA) та 25-відсоткову гарантію від Іспанії.

 

Міська влада Тернополя виділить на реалізацію проєкту щонайменше 1 млн євро, які підуть на компенсацію ПДВ.

 

Початковий план передбачав закупівлю 39 тролейбусів. Проте через здорожчання техніки місто скоригувало амбіції до 27 одиниць.

 

Сьогодні тролейбусний парк Тернополя виглядає досить скромно: лише 43 машини, з яких 38 справні та задіяні у перевезеннях. Після закупівлі у 2006–2008 роках трьох низькопідлогових тролейбусів "ЛАЗ-Е183" міська влада Тернополя відмовилася від закупівель нової техніки, зосередившись на оновленні рухомого складу виключно вживаними тролейбусами. Тому тепер серед низькопідлогових тролейбусів місто має всього 7 машин – 5 вживаних "Škoda 24Tr Irisbus Citelis" 2006–2007 років та 2 згаданих вище "ЛАЗи" 2007–2008 років (третій був списаний). Інші тролейбуси – це 24 зчленованих "Škodа-15тр" та 13 звичайних "Škodа-14тр".

 

 

21.04.2026

Zbruc
