Apple змінює генерального директора.

Крісло 65-річного Тіма Кука займе 50-річний Джон Тернус

Американська технологічна корпорація Apple оголосила про майбутню зміну керівництва: з першого вересня новим генеральним директором стане 50-літній Джон Тернус (John Ternus). А 65-літній Тім Кук (Tim Cook), який очолив компанію в серпні 2011 році після демісії Стіва Джобса, обійме посаду голови ради директорів Apple. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресреліз корпорації, опублікований в ніч на вівторок, 21 квітня.

Джон Тернус працює в Apple з 2001 року і наразі обіймає посаду віцепрезидента компанії з апаратної розробки. Зокрема, він відіграв важливу роль у відродженні продажів комп'ютерів Mac, які в останні роки збільшили свою частку на ринку. Раніше Bloomberg повідомляло, що саме Тернус вважається найімовірнішим наступником Кука.

Тім Кук керував Apple останні 15 років. За час його керівництва капіталізація компанії зросла з 350 млрд до чотирьох трильйонів доларів, акції компанії подорожчали у 20 разів, а прибуток – зі 108 млрд 2011 року до 416 млрд доларів минулого фінансового року. Кук запустив такі продукти, як Apple Watch, AirPod та Apple Vision Pro, а також сервіси iCloud, Apple Pay, Apple TV та Apple Music.

Зі заяви Apple також випливає, що Кук продовжить курирувати зв'язки компанії з державою. Зокрема, він уже відповідає за взаємодію корпорації з президентом США Дональдом Трампом.

Джон Тернус є переконаним прихильником штучного інтелекту. Саме він реорганізував підрозділ розробки апаратного забезпечення так, щоб воно працювало з новою платформою ШІ для створення нових продуктів та підвищення якості вже існуючих пристроїв. Під його егідою ведуться розробки нових AirPods, розумних окулярів та кулонів з камерами, а також пристроїв для розумного будинку, включно з дисплеєм з розпізнаванням облич, настільного робота та розумної камери відеоспостереження.