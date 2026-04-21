Apple змінює генерального директора.

Крісло 65-річного Тіма Кука займе 50-річний Джон Тернус

 

 

Американська технологічна корпорація Apple оголосила про майбутню зміну керівництва: з першого вересня новим генеральним директором стане 50-літній Джон Тернус (John Ternus). А 65-літній Тім Кук (Tim Cook), який очолив компанію в серпні 2011 році після демісії Стіва Джобса, обійме посаду голови ради директорів Apple. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресреліз корпорації, опублікований в ніч на вівторок, 21 квітня.

 

Джон Тернус працює в Apple з 2001 року і наразі обіймає посаду віцепрезидента компанії з апаратної розробки. Зокрема, він відіграв важливу роль у відродженні продажів комп'ютерів Mac, які в останні роки збільшили свою частку на ринку. Раніше Bloomberg повідомляло, що саме Тернус вважається найімовірнішим наступником Кука.

 

Тім Кук керував Apple останні 15 років. За час його керівництва капіталізація компанії зросла з 350 млрд до чотирьох трильйонів доларів, акції компанії подорожчали у 20 разів, а прибуток – зі 108 млрд 2011 року до 416 млрд доларів минулого фінансового року. Кук запустив такі продукти, як Apple Watch, AirPod та Apple Vision Pro, а також сервіси iCloud, Apple Pay, Apple TV та Apple Music.

 

Зі заяви Apple також випливає, що Кук продовжить курирувати зв'язки компанії з державою. Зокрема, він уже відповідає за взаємодію корпорації з президентом США Дональдом Трампом.

 

Джон Тернус є переконаним прихильником штучного інтелекту. Саме він реорганізував підрозділ розробки апаратного забезпечення так, щоб воно працювало з новою платформою ШІ для створення нових продуктів та підвищення якості вже існуючих пристроїв. Під його егідою ведуться розробки нових AirPods, розумних окулярів та кулонів з камерами, а також пристроїв для розумного будинку, включно з дисплеєм з розпізнаванням облич, настільного робота та розумної камери відеоспостереження.

21.04.2026

Акушери тиші: як  народжується слово та звук
Олег Яськів
Роздуми науковців про Бога і Красу довкола тексту Ґадамера і музики Пярта
18.04.26 | | Дискурси
Ек-Балам, Вальядолід і Guerra de Castas
Василь МАХНО
Коли час належить виключно тобі, то, відчуваючи свого роду оте розлите в повітрі умиротворення, поринаєш у спомини і споглядання...
18.04.26 | | Дискурси
Гвинтівка Ернеста Гемінґвея
Сергій ГЕРМАН
Відвага не продається з інших причин: на довершений образ цінники не ліплять. Як і на правду, справедливість, гідність, людяність. 
17.04.26 | | Дискурси
Орбан політично помер. Хай живе «Орбан 2.0»?
Максим МУЛЯР
Відхід Орбана з владного Олімпу все ще не означає, що в Брюсселі або в Києві можуть полегшено зітхнути. У Рада ЄУ того й дивись, хтось примірить на себе орбанівську машкару.
17.04.26 | | У світі
Вільна каса
Сергій Терепищий
Поставте сучасного студента перед вибором: онлайн-курс або авторський курс наживо. Прогноз невтішний: масовий студент обере перше. І не через лінощі – через страх.
17.04.26 | | Дискурси
Життя насліпо, повний контакт, мама, дзядзьо і багато зайвого
Тарас Прохасько
Навчитись відчувати світ, темний світ, світ перешкод і захистів...
16.04.26 | | Дискурси
Малярство Юрія Матвієнка
Ірина Гаймус
Івано-Франківська галерея Підземний Перехід «Вагабундо» до 17 квітня 2026 демонструє другу персональну виставку живопису Юрія Матвієнка «Композиції», укладену з творчих пошуків у стилістиці пізнього модернізму.
16.04.26 | | Штука
Концерти під батутою маестро Реваковича
Концерти польської музики, що їх влаштовує варшавський Фонд Pro Musica Viva, відбудуться 22 квітня в Ужгороді, 26 квітня в Рівному, 14 травня в Івано-Франківську, 29 травня в Хмельницькому та 14 червня в Чернігові.
15.04.26 | | Штука

