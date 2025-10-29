Капіталізація Apple перевищила чотири трильйони доларів.

Вона стала третьою компанією у світі, яка перетнула цю межу – щоправда, ненадовго.

 

 

Ринкова капіталізація компанії Apple вперше в історії досягла чотирьох трильйонів доларів. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

 

Під час торгів 28 жовтня акції компанії зросли на 0,4%, що дозволило їй перетнути вказану цінову межу. Щоправда, згодом вартість акцій незначно знизилася – і капіталізація Apple виявилася меншою за чотири трильйони.

 

Як вказує Bloomberg, вартість акцій компанії зросла на тлі вищого, ніж очікувалося, попиту на новітню лінійку iPhone. За перші 10 днів у США та Китаї продали на 14% більше iPhone 17, ніж за перші 10 днів продажів iPhone 16 у 2024 році, випливає з даних Counterpoint Research.

 

Компанія також випустила нові версії iPad Pro, Vision Pro та MacBook Pro початкового рівня з новим чіпом M5, що допомогло поповнити її лінійку продуктів напередодні вирішального святкового сезону.

 

«Незважаючи на те, що Apple поки що не досягла успіху в розвитку штучного інтелекту, досягнення ринкової капіталізації в чотири трильйони доларів є переломним моментом для Купертіно (місто в Каліфорнії, де розташований центральний офіс Apple, – ред.) та великих технологічних компаній. Це свідчить про найкращу споживчу франшизу у світі», – зазначив Ден Айвз (Dan Ives), аналітик Wedbush Securities.

 

 

Таким чином Apple стала третьою компанією в світі, вартість якої досягла чотирьох трильйонів доларів. Першою цей рекорд встановила компанія Nvidia в липні 2025 року. Другою цього рубежу в тому ж місяці досягла корпорація Microsoft.

 

Зараз Nvidia близька до того, щоб стати першою компанією з капіталізацією п'ять трильйонів доларів. Ринкова вартість компанії становить 4,915 трильйона доларів. Капіталізація Microsoft станом на 28 жовтня становила 4,041 трильйона доларів.

 

29.10.2025

