Вона випередила Microsoft та Apple

Американський виробник чіпів та комп'ютерного обладнання Nvidia стала найдорожчою компанією у світі після приголомшливого зростання її акцій. Вона випередила ринкову капіталізацію Microsoft і Apple, які досі вважалися світовими рекордсменами капіталізації. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

До кінця торгової сесії 18 червня акції Nvidia зросли на 3,5%, досягнувши історичного максимуму – 135,58 долара. Таким чином ринкова вартість компанії збільшилася до рекордних 3,335 трильйона доларів.

Водночас акції Microsoft подешевшали на 0,45%, а капіталізація впала до 3,317 трлн. Акції Apple подешевшали більш ніж на один відсоток, внаслідок чого їхня вартість становить 3,286 трильйона доларів.

Як зазначають експерти у коментарі для Reuters, Nvidia зуміла збільшити свою ринкову капіталізацію з одного трильйона до двох лише за дев'ять місяців, переступивши цю позначку в лютому 2024 року. За три місяці Nvidia збільшила капіталізацію із двох до трьох трильйонів. Для порівняння, Apple на це пішло 719 торгових днів, а Microsoft знадобилося 650 днів.

Reuters пише, що стрімке зростання вартості Nvidia за останній рік пов'язане з оптимізмом інвесторів щодо перспектив розвитку технологій штучного інтелекту. Процесори Nvidia вважаються найкращими на ринку для цих завдань, і попит на них значно перевищує пропозицію.