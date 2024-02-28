Apple припинила розробку електромобіля.

Компанія розпочала розробку електрокара з 2014 року і витратила на це мільярди доларів.

 

 

Компанія Apple вирішила згорнути один із найамбітніших у своїй історії проєктів – створення електромобіля, яким почала займатися 10 років тому. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела, знайомі з цією справою. За даними співрозмовників аґенції, рішення було ухвалено головним операційним директором Apple Джеффом Вільямсом (Jeff Williams) та віцепрезидентом Кевіном Лінчем (Kevin Lynch).

 

На нараді 27 лютого Apple повідомила співробітників автомобільного підрозділу, відомого як «проєкт Titan», що закриває розробку. Загалом над створенням електрокара Apple працювало близько двох тисяч людей, усередині компанії вони були відомі як Special Projects Group. Компанія має намір перевести третину команди «проєкту Titan» до інших підрозділів. Частина з них працюватиме над штучним інтелектом.

 

«Якщо це правда, Apple приділятиме більше уваги GenAI, і це повинно дати інвесторам більше оптимізму щодо зусиль компанії та її здатності конкурувати на рівні платформи на ШІ», – сказав Бен Баджарін (Ben Bajarin), виконавчий директор консалтингової компанії Creative Strategies.

 

Після появи цієї новини, акції компанії Apple подорожчали на 0,7 відсотка.

 

Як пише газета The Wall Street Journal, компанія Apple розпочала розробку електричного автомобіля з 2014 року і витратила на це мільярди доларів. Останні кілька років, за даними видання, в автомобільному підрозділі шукали нову стратегію створення електрокара. Компанія планувала створити повністю автономний автомобіль, в якому не буде навіть кермового колеса, але надалі змінила концепт, вирішивши створити традиційний автомобіль із розширеними функціями, які допомагають водієві. Водночас деякі топ-менеджери виступали за тісне партнерство з іншими виробниками автомобілів та навіть за купівлю автомобільної компанії, але нічого не вийшло.

28.02.2024

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