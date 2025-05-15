Російські війська атакували бойовими дронами Франківщину та Волинь.

В ніч на 15 травня ворог атакував Україну 110 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 62 БпЛА на сході, півночі, заході та в центрі країни. Ще 29 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

«Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина», – повідомляють у Повітряних силах ЗСУ. "На одному з об’єктів Івано-Франківської області зайнялася пожежа. Рятувальники оперативно її ліквідували", – додали у ДСНС України.

Повітряну тривогу на Івано-Франківщині оголосили 15 травня о 04:41 через загрозу ударних безпілотників. Близько о 05:29 в області пролунали вибухи. Мер міста Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в громаді працюють сили протиповітряної оборони.

Начальниця Франківської ОВА Світлана Онищук згодом зазначила, що росіяни атакували область ударними безпілотниками з різних напрямків.

«Працювали наші Сили протиповітряної оборони. На щастя, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Дякую захисникам неба за відмінну роботу та всім службам, які допомагають ліквідовувати наслідки ворожої атаки», – йдеться у її дописі.

За словами Марцінківа, цивільна інфраструктура у місті не постраждала. Попередньо загиблих і потерпілих немає.

Ворог атакував безпілотниками також Волинь. Міський голова Луцька повідомив, що російські війська атакували місто трьома хвилями. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький додав, що ППО знищила 3 повітряні цілі.

«Під час ранкових повітряних тривог на Волині працювали сили ППО. Було знищено три цілі. Руйнувань та постраждалих немає», – йдеться й повідомленні.

Оголошували сьогоднішнього ранку повітряну тривогу і на Львівщині. Вона тривала від 05:20 до 06:07, але була радше превентивою – до територій Львівської області шахеди не долетіли.