Ворог атакував інфраструктурний об’єкт на Львівщині.

Сьогодні вранці, 27 січня, ворог завдав удару бойовим дроном по Львівщині. Керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про атаку на об’єкт інфраструктури.

Ворожий безпілотник рухався на Львівщину з Волинської області. Повітряну тривогу у Золочівському районі оголосили о 07:18, а відбій був о 07:48.

За повідомленнями Максима Козицького, під атакою був інфраструктурний об’єкт у Бродах. За попередніми даними, унаслідок атаки жертв чи постраждалих немає . На місці атаки працюють відповідні служби. Фахівці проводять заміри показників якості повітря.

«Дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями. Сьогодні навчання у школах скасовано, а дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима», – повідомили у Бродівській міськраді.

Такий дим здіймався над Бродами після удару ворожого дрона.