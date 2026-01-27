Ворог атакував інфраструктурний об’єкт на Львівщині.

 

Сьогодні вранці, 27 січня, ворог завдав удару бойовим дроном по Львівщині. Керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про атаку на об’єкт інфраструктури.

 

Ворожий безпілотник рухався на Львівщину з Волинської області. Повітряну тривогу у Золочівському районі оголосили о 07:18, а відбій був о 07:48. 

 

За повідомленнями Максима Козицького, під атакою був інфраструктурний об’єкт у Бродах. За попередніми даними, унаслідок атаки жертв чи постраждалих немає . На місці атаки працюють відповідні служби. Фахівці проводять заміри показників якості повітря.

 

«Дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями. Сьогодні навчання у школах скасовано, а дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима», – повідомили у Бродівській міськраді.

 

 

Такий дим здіймався над Бродами після удару ворожого дрона.

 

27.01.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Навіть у хатку синього дощу
Василь МАХНО
А вершники штурмують дім і сад, а садівник уперто тне і садить: бо кожен сам, бо кожен собі сам, бо кожен садівник у тому саді.
24.01.26 | | Дискурси
Рік Трампа і доля НАТО
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
За один рік другої президентської каденції Дональд Трамп вже встиг безпрецедентним чином поруйнувати світовий порядок, встановлений після Другої світової війни. 
23.01.26 | | У світі
Веселішої нема
Олександр БОЙЧЕНКО
Я в ці сніги й морози стояв на сільському цвинтарі, дивився на замерзлий став, згадував давні веселі зими і думав, наскільки ця зима, зовні така на них схожа, від тих зим відрізняється
23.01.26 | | Дискурси
Матеріальна нитка буття
Олеся Ісаюк
Мазепинські часи, УНР і сьогоднішній час – хронологічна послідовність подій, до яких відкликається символічний ряд оповідання «Келеберда». 
23.01.26 | | Україна
Найважливіша цінність для нас – любов
Максим БУТКЕВИЧ
Через чотири роки повномасштабної війни ми залишаємося прикладом незламності, відданості своїм ідеям і цінностям, які ми поділяємо з багатьма іншими народами
23.01.26 | | Галичина
Колективний анти-Ясперс
Ігор УСАТЕНКО
Російські анти-Ясперси отак просто розставляють на шальках терезів тих, кому було огидно й хто через це наважувався на опір, та тих, кому начебто було лиш огидно
23.01.26 | | Дискурси
Без доказів: про користь холоду
Тарас Прохасько
Холод дає тобі у кінчики пальців усю філософію від досократиків до пост-пост-усіх як щось намацальне, своє, рідне, своєрідне, само собою зрозуміле...
22.01.26 | | Дискурси
Витоки і сенси «Франкенштейна»
Микола Гриценко
В чому таємниця популярності історії Франкенштейна, чому про неї й досі знімають нові фільми, ставлять театральні постановки?
22.01.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.