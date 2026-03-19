1485-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Вночі та вранці росіяни здійснили атаки на енергооб’єкти у кількох регіонах, як наслідок на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Харківській та Сумській областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії знизилось, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 його рівень був на 4,3% нижчим, ніж в цей же час вчора. Причина – вимушене застосування заходів обмеження споживання в усіх регіонах України.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попереднього дня.

10:30 Вночі (з 18:00) противник атакував 133 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 70 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 109 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і дронів інших типів (82%) на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1194 із 1322 запущених по Україні БпЛА (разом – 90%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

344,9% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

139,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1247,8% артилерійських систем (з них 5,5% за минулий тиждень),

150,6% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

95,2% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вчора близько 22:15 ППО збила над Львовом бойовий безпілотник, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Уламки впали на територію Головного управління СБУ у Львівській області. Є руйнування, вибито вікна.

09:35 Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання у житлову забудову Одеси, пошкоджено дві багатоповерхівки, житловий будинок в історичному центрі та будівлі у приватному секторі, троє людей постраждали, повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

09:25 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів БпЛА різних типів по Харкову і 9 населених пунктів області, одна людина загинула, є постраждалі, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6831 дрон–камікадзе та здійснив 3534 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 110 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Добропасове, Покровське; а також Воздвижівка, Новоселівка, Зелене, Зірниця, Долинка, Гуляйпільське, Копані, Любицьке, Заливне, Веселянка, Юрківка та Біленьке у Запорізькій області. За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження живої сили та техніки противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 118 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 16 – із застосуванням РСЗВ. Завдав три авіаудари із застосуванням трьох КАБ. Протягом доби зафіксовано шість боєзіткнень. На Південно–Слобожанському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Приліпка, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Охрімівка, Бочкове. На Куп’янському напрямку ворог десять разів атакував в бік населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Новоплатонівка. На Лиманському напрямку противник атакував 13 разів, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Лиман, Дробишеве, Ставки, Діброва та в районах Нововодяного й Новоєгорівки. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед в районах Ямполя, Платонівки та в бік Різниківки й Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку противник сім разів намагався покращити своє положення, штурмуючи в районах населених пунктів Голубівка, Привілля, Міньківка, Никифорівка та в бік Малинівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Степанівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки й Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники, за уточненою інформацією, зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Муравка, Новопідгородне, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази в районах Зеленого Гаю, Степового та Рибного. На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Залізничного, Добропілля й Староукраїнки. На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили п’ять ворожих атак неподалік Степового, Щербаків та у бік Новоданилівки. На Придніпровському напрямку ворог штурмові дії не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1520 осіб. Також ворог втратив чотири бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, 1391 безпілотний літальний апарат, 155 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна направила 201 військового експерта для надання допомоги країнам Близького Сходу в захисті від ударів іранських безпілотників «Шахед», а також зазначив, що українська оборонна промисловість готова підтримати зусилля Близького Сходу у сфері протиповітряної оборони.

• Великі китайські нафтові компанії можуть бути зацікавлені у закупівлі нафти російського походження, що дозволило б як КНР, так і Росії скористатися рішенням США від 12 березня про тимчасове скасування санкцій щодо російської нафти, яка застрягла в морі.

• Російські війська продовжують кампанію з повітряного перекриття бойових дій проти українських військових та цивільних цілей у ближньому тилу та випробовують альтернативи Starlink для управління дронами.

• Європейські союзники України продовжують надавати допомогу Україні, зокрема підтримуючи оборонну промислову базу країни.

• Російські війська запустили 147 дронів проти України, зокрема в Чернігівській, Миколаївській та Одеській областях.