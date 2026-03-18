Суд у США зобов'язав Білий дім відновити мовлення «Голосу Америки».

Федеральний суддя скасував рішення президента Трампа про припинення роботи компанії іномовлення.

 

                   федеральний суддя Ройс Ламберт

 

Адміністрація США повинна відновити роботу компанії іномовлення «Голос Америки» (Voice of America – VoA) і повернути на роботу понад тисячу звільнених працівників. Про це повідомив телеканал CNN. Відповідне рішення ухвалив у вівторок, 17 березня, федеральний суддя Ройс Ламберт (Royce Lamberth), призначений на посаду президентом-республіканцем Рональдом Рейґаном у 1987 році. Він зобов'язав Аґенцію США з глобальних медіа (US Agency for Global Media – USAGM) до кінця наступного тижня надати план поновлення мовлення VoA.

 

У своїй постанові Ламберт наголосив, що Конґрес США встановив чіткі вимоги до завдань та фінансування USAGM. Відповідно до цих вимог, мовні служби аґенції повинні забезпечувати об'єктивне та надійне висвітлення подій, охоплюючи «кожен значущий реґіон світу».

 

«Відповідачі не надали нічого, що могло б бути принциповою підставою для обґрунтування їхнього рішення», – заявив Ламберт, дійшовши висновку, що дії аґенції не можуть бути виправдані законом.

 

Іншим своїм рішенням суддя Ройс Ламберт визнав незаконним призначення колишньої телеведучої Карі Лейк (Kari Lake) на посаду голови USAGM. Внаслідок цього рішення масові звільнення у VoA, проведені під керівництвом Лейк, вважаються недійсними. До 23 березня аґенція зобов'язана поновити на посаді 1042 співробітники «Голосу Америки», які з кінця 2025 року перебували в оплачуваній адміністративній відпустці.

 

Карі Лейк розкритикувала Ламберта і заявила, що подасть апеляцію на рішення щодо незаконності свого призначення. Водночас вона не висловила  жодної претензії до рішення відновити діяльність VoA в повному обсязі.  

 

Ветеран «Голосу Америки», Стів Герман (Steve Herman) який зараз керує центром журналістики в Університеті Міссісіпі, заявив, що ці рішення є «повною юридичною поразкою для лакеїв Ілона Маска в DOGE, самопроголошеної директорки USAGM Карі Лейк та інших членів адміністрації Трампа, які прагнули знищити VoA».

18.03.2026

