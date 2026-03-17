1483-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

344,8% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

139,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1245,8% артилерійських систем (з них 6,9% за минулий тиждень),

150,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

95,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетою, КАБами та БпЛА різних типів по Харкову і 16 населених пунктах області, постраждали 10 мирних жителів, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:35 Двоє людей поранено внаслідок російських атак у Дніпропетровській області, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа

09:25 Восьмеро цивільних постраждали внаслідок атаки ворога на Запоріжжя, удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 70 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9616 дронів–камікадзе та здійснив 3715 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Гаврилівка, Орли, Самійлівка, Левадне; Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Чарівне, Біленьке у Запорізькій області та Придніпровське, Томина Балка, Львове на Херсонщині. За минулу добу авіація Сил оборони уразила дев’ять районів зосередження живої сили та техніки. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 87 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ. Завдав п’яти авіаударів із застосуванням 15 КАБ. Протягом доби зафіксовано чотири боєзіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у бік Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Новоосинового, Куп’янська та Новоплатонівки. На Лиманському напрямку противник атакував дев’ять разів, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Дробишевого, Лиману, Ставків, Діброви та Борової. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 10 спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Різниківки, Озерного та Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку противник намагався покращити своє положення, штурмуючи в бік Міньківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 30 атак у бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка. На Покровському напрямку наші захисники, за уточненою інформацією, зупинили 31 наступальну дію агресора в бік населених пунктів Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Котлине, Філія, Новомиколаївка та Новопідгородне. На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів у бік Данилівки та Злагоди. На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у бік населених пунктів Залізничне, Мирне, Зелене, Чарівне, Гуляйпільське та Варварівка. На Оріхівському напрямку ворожі спроби покращити своє становище не зафіксовано. На Придніпровському напрямку ворог штурмові дії не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 930 осіб. Також ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 1991 безпілотний літальний апарат, 120 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Подальше просування українських військ у Дніпропетровській області, ймовірно, стримує російські наступальні операції в напрямку Олександрівки та незабаром може поставити під загрозу російські наступальні операції в напрямку Гуляйполя.

• Українські контрнаступи в Дніпропетровській області змушують Росію перекидати війська та засоби з інших ділянок лінії фронту, а також, ймовірно, із резервів оперативного рівня.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров продовжує відкидати будь-яке переговорне врегулювання, яке не задовольняє всіх вимог Росії, навіть якщо воно задовольняє територіальні вимоги Росії.

• Як повідомляється, міністерство оборони Росії видало накази, що забороняють російським солдатам користуватися Telegram.

• Кремль продовжує обмежувати Telegram на внутрішньому ринку, створюючи умови для його повного блокування.

• Українські сили завдали удару по російській нафтовій та оборонній промисловій інфраструктурі. Російські війська запустили 211 дронів проти України, зокрема в Одеській, Миколаївській та Харківській областях.