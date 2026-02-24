У Москві чоловік жбурнув бомбу в поліційну машину.

Один поліціянт загинув, ще двох поранено.

У Москві в ніч на вівторок, 24 лютого, прогримів вибух на площі біля Савелівського вокзалу, внаслідок якого загинув співробітник поліції. Про це повідомив близький до російських силовиків Telegram-канал Baza. Згодом повідомлення підтвердили у міністерстві внутрішніх справ Росії та у слідчому комітеті РФ.

За даними ГУ МВС по Москві, близько опівночі до співробітників державтоінспекції, які перебували у службовому автомобілі, «підійшов невідомий, після чого сталася детонація невідомого пристрою». Слідчий комітет РФ повідомив, що «внаслідок дій зловмисника» загинув співробітник державтоінспекції, ще двох поліціянтів поранено, їх доправили до шпиталю.

Деякі російські Telegram-канали назвали підозрюваного у скоєнні бомбового замаху «терористом-смертником». Інші ЗМІ стверджують, що невідомий кинув вибуховий пристрій в автомобіль поліції, при цьому він знімав свої дії на відео.

«За уточненою інформацією, під час огляду місця події на площі в районі Савелівського вокзалу та вивчення записів з камер зовнішнього спостереження співробітниками поліції встановлено, що злочинець загинув на місці події», – заявили в поліції. Хоча спершу правоохоронці заявляли, що злочинець втік з місця події.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтями про посягання на життя співробітника правоохоронних органів (стаття 317 КК РФ) та незаконний обіг вибухових пристроїв (частина 1 статті 222.1 КК РФ).

Офіційна речниця МВС РФ Ірина Волк згодом повідомила, що загиблий поліціянт – це старший лейтенант поліції Денис Братущенко. «Старшому лейтенанту поліції Денису Братущенку було 34 роки, він прийшов на службу до московської поліції у березні 2019 року», – заявила Вовк.

Дані про тип вибухового пристрою наразі не повідомляли. Деякі російські ЗМІ стверджують, що особистість виконавця бомбового замаху вже встановлено. Імовірно, він приїхав до Мокви зі Санкт-Петербурга автомобілем, можливо на таксі.