У Росії вибухнув військкомат.

Загинуло щонайменше троє осіб, ще кілька осіб перебувають під завалами.

 

 

У будівлі військової комендатури в місті Сертолово у Всеволожському районі Ленінградської області Росії прогримів вибух. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Причина експлозії наразі невідома. Видання «78.ru» із покликом на власні джерела стверджує, що вибух стався не внаслідок удару безпілотника, як дехто припускав.

 

Другий і третій поверхи будівлі військової поліції комендатури частково обвалилися, загинуло щонайменше троє осіб. Під завалами, за даними місцевих ЗМІ, можуть перебувати ще чотири особи.

 

Близький до російських силових структур Telegram-канал Mash повідомляє, що вибух стався близько 14:20 за московським часом на третьому поверсі будівлі комендатури. Екстрені служби розбирають завали.

 

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що «доручив силовому блоку надати допомогу військовикам у розбиранні завалів та порятунку постраждалих під час обвалення будівлі».

17.02.2026

