1465-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Вчора головний американський воєначальник на Близькому Сході Бред Купер поінформував президента США Дональда Трампа про варіанти можливих військових дій проти Ірану, пише Axios.

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 187 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим, із них близько 120 – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів (88%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1230 із 1398запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

342,6% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

138,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1218,3% артилерійських систем (з них 6,6% за минулий тиждень),

147,8% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

93,2% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Вночі внаслідок атаки російського ударного безпілотника на приватний сектор Куп’янського району Харківської області зруйновано житловий будинок, одна людина загинула, одна постраждала, повідомили в ДСНС України.

09:30 Внаслідок атаки ударних безпілотників вночі пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру Одещини, постраждали двоє людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

09:25 Минулої доби в Сумській області російські війська обстріляли 40 населених пунктів, постраждала одна людина, повідомили в Національній поліції України.

09:20 Внаслідок масованого обстрілу безпілотними літальними апаратами одного з населених пунктів Запорізького району постраждало чотири людини, повідомили в ДСНС України.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши 44 ракети, 80 авіаційних ударів, скинувши 268 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 6607 дронів-камікадзе та здійснили 3154 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 71 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема, Олександроград Донецької області; Іванівка, Лісне, Маломихайлівка, Писанці, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Терсянка, Зелене, Шевченківське, Воздвижівка, Долинка, Копані, Оріхів, Преображенка, Веселянка Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та три інші важливі об’єкти російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили одну атаку противника. Ворог завдав чотирьох авіаударів, скинувши одинадцять керованих бомб, здійснив 112 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, шість з яких — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Піщане, Кругле, Нестерне, Чугунівка та у бік Зеленого, Охрімівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Кругляківки та в бік Курилівки, Богуславки, Новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у бік Червоного Ставу, Новоєгорівки, Дробишевого, Ставків, Лиману та в районі Зарічного, Новоселівки. На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя, Закітного та у бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку росіяни двічі намагались йти до позицій наших військ, у районах Оріхово-Василівки та Бондарного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки, Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє. На Олександрівському напрямку ворог десять разів атакував наші позиції, у районах населених пунктів Тернове, Злагода та у бік Вербового, Вишневого, Олександрограда. На Гуляйпільському напрямку противник 35 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Добропілля, Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Староукраїнка, Гірке, Варварівка, Оленокостянтинівка, Святопетрівка, Чарівне. На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворожих наступальних дій не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1280 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 883 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 37 ракет, 116 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 25 на 26 лютого Росія здійснила черговий масовий удар ракетами і безпілотниками по Україні, націлений переважно на енергетичну інфраструктуру.

• США та Україна продовжують двосторонні переговори в рамках триваючих мирних переговорів.

• Зусилля України та SpaceX щодо блокування доступу російських військ до терміналів Starlink продовжують порушувати роботу російських безпілотників на всій лінії фронту.

• Китайська Народна Республіка залишається важливим фактором, що сприяє війні Росії в Україні.

• 25 лютого російський безпілотник з оптоволоконною системою FPV вперше досяг околиць Харкова.

• За повідомленнями, Росія розгортає елементи принаймні одного новоствореного військового підрозділу в напрямку Куп'янська.

• Як повідомляється, КНР випустила попередження для китайських громадян у Росії про закон, що зобов'язує служити в російській армії.

• Попередження консульства КНР є показником того, що КНР може бути стурбована тим, що Росія змусить громадян, які проживають у Росії, проходити військову службу на підставі цього закону.