1464-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 2 протикорабельними ракетами Циркон із ТОТ АР Крим, 11 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської, Ростовської областей РФ, 24 крилатими ракетами Х-101 (район пуску – Вологодська обл. РФ), 2 керованими авіаційними ракетами Х-69, а також 420 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 280 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито/подавлено:

2 протикорабельні ракети Циркон (100%),

4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (36%),

24 крилаті ракети Х-101 (100%),

2 керовані авіаційні ракети Х-69 (100%),

374 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (89%).

Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1172 із 1339 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

342,5% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

138,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1217,8% артилерійських систем (з них 7,4% за минулий тиждень),

147,8% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

93,2% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 14 цивільних постраждали внаслідок нічної комбінованої атаки росіян на Харків та село Рай-Оленівка Харківського району, повідомили в ДСНС.

09:40 Росіяни завдали удар по Києву ударними БпЛА і балістикою, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко:

у Голосіївському районі займання на території приватної садиби;

в Печерському районі горить 2-поверховий приватний будинок;

у Дарницькому районі пошкоджено 9-поверховий житловий будинок.

09:35 Двоє людей постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Кривий Ріг, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

09:30 Шестеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:25 Президент США Дональд Трамп під час "дуже дружньої і позитивної" розмови сказав президентові України Володимирові Зеленському під час телефонної розмови в середу, що воліє, аби війна закінчилася за місяць, повідомляє Axios:

"Зеленський подякував Трампу за всю його допомогу і сказав, що тільки Трамп може змусити Путіна припинити війну. Зеленський потім сказав, що сподівається, що війна закінчиться цього року, а Трамп відповів, що війна триває вже занадто довго, і сказав, що хотів би, щоб вона закінчилася за місяць".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 68 авіаційних ударів, скинувши 222 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5271 дрон-камікадзе та здійснили 3222 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 91 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Лужки Сумської області; Покровське, Гаврилівка, Орли, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Островське, Чарівне, Залізничне, Трудове, Світла Долина, Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили 12 атак противника. Ворог завдав 3 авіаційних ударів, скинувши дев’ять керованих бомб, здійснив 103 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 10 з яких — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Піщаного, Стариці, Рибалкиного, Вовчанська та у бік Зеленого та Лиману. На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Борівської Андріївки та у бік Новоплатонівки, Піщаного й Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у бік Новоєгорівки, Дробишевого, Лиману та в районі Мирного. На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя та Платонівки. На Краматорському напрямку росіяни п’ять разів намагались просунутися на позиції наших військ, у бік Рай-Олександрівки та в районах Бондарного й Міньківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє, Новоолександрівка й Новопавлівка. На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції, у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське. На Гуляйпільському напрямку противник 36 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили вісім атак, в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове. На Придніпровському напрямку наші воїни зупинили одну атаку противника. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1360 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 25 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, 681 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 93 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• ISW не спостерігав ознак діяльності українських сил у Покровську з кінця січня 2025 року, це свідчить про те, що російські сили захопили все місто раніше. Російські сили не змогли скористатися захопленням Покровська і досягти подальших значних оперативних успіхів, це свідчить про те, що захоплення Росією решти Донецької області не є неминучим або невідворотним.

• Кремль, схоже, домігся успіху в проведенні кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на вплив на прийняття рішень «Коаліцією охочих» під керівництвом Великої Британії та Франції.

• Інсайдерські повідомлення продовжують вказувати на те, що Росія не зацікавлена в значущих мирних переговорах і готується до тривалої війни.

• Кремль також, як повідомляється, навмисно затягує переговори, щоб сформувати поле бою на користь Росії.

• Кремль продовжує вигадувати виправдання для майбутньої заборони Telegram.

• Кремль також посилює свої зусилля з контролю за доступом російського населення до західного контенту в інтернеті.

• Україна продовжує розширювати спільне виробництво в Європі зі своїми західними партнерами.

• 24 лютого західні партнери України заявили про продовження військової допомоги.