1462-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:10 Імпорт електроенергії здійснюється з усіх сусідніх з Україною держав ЄС та Молдови, відповідно до результатів аукціонів з розподілу доступної пропускної спроможності міждержавних перетинів, повідомили в Укренерго.

11:05 РФ продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру України, повідомили в Укренерго. Внаслідок ударів по енергооб’єктах та обстрілів мереж вздовж лінії фронту на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Через наслідки попередніх масованих російських атак – у більшості регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 його рівень був на 2,6% вищим, ніж в цей час вчора. Причина – зменшення обсягу вимушених обмежень у більшості регіонів України.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня.

10:35 Вночі (з 18:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 133 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово РФ, близько 90 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (84%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 832 із 967 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

342,3% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

138,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1216,0% артилерійських систем (з них 6,4% за минулий тиждень),

147,3% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

93,2% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Внаслідок російських ударів по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом впродовж доби росіяни завдали 918 ударів по 36 населених пунктах Запорізької області.

09:30 Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва з офіційним візитом, щоб, за її словами, підтвердити непохитну підтримку України з боку Європи у фінансовому, військовому та політичному вимірах у четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії.

09:25 Російські війська атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та керованою авіабомбою, внаслідок чого загинула людина, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 116 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснили 96 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 8915 дронів-камікадзе та здійснили 2346 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 71 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Гаврилівка, Великомихайлівка, Просяна, Левадне, Покровське, Катеринівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Мирне, Гуляйпільське, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Лугівське, Любицьке, Оріхів, Веселянка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, шість пунктів управління, артилерійську систему та одну іншу важливу ціль російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили дві атаки противника. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши одну керовану бомбу, здійснив 107 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 16 з яких — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у бік Графського та Кутьківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулися дві атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Шийківки, Лимана. На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районах Платонівки, Закітного. На Краматорському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Щербинівка, Іванопілля, Софіївка, Бересток та у бік Костянтинівки, Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Шахове та у бік населеного пункту Шевченко. На Олександрівському напрямку ворог 11 разів атакував наші позиції, у районі населеного пункту Тернове та у бік Вишневого й Нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку противник 14 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя та у бік Варварівки, Залізничного. На Оріхівському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, чотири бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, один засіб ППО, 1693 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 190 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Чиновники Кремля використали свято Дня захисника вітчизни 23 лютого, щоб створити умови для пом'якшення будь-якої внутрішньої реакції, яка може виникнути в результаті обмежених примусових призовів до резерву в майбутньому.

• Путін створює умови для компенсації значних фінансових проблем, які може спричинити будь-який майбутній обмежений примусовий призов до резерву.

• Українські сили продовжують звільняти території на півдні України.

• Українські чиновники дають різні оцінки контролю над територією на півдні України, що значною мірою відображає тактичні складнощі поточної ситуації на лінії фронту.

• Росія посилює свою здатність збирати розвіддані та перешкоджати супутниковому зв'язку противника, що може посилити її стратегічні можливості в разі потенційного майбутнього протистояння з НАТО.