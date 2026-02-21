1460-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Вночі (з 19:00) росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 345 засобів повітряного нападу:

- 4 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);

- 22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (район пусків – Брянська, Бєлгородська обл. РФ, ТОТ Донецької обл.);

- 18 крилатих ракет Х-101 (район пусків – Вологодська обл. РФ);

- 2 крилаті ракети Іскандер-К (район пусків – Курська обл.);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків – Курська обл.);

- 297 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ АР Криму), близько 200 із них – "шахеди".

Основні напрямки удару – Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей – 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:

- 2 протикорабельні ракети "Циркон" (50%);

- 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (36%)

- 17 крилатих ракет Х-101 (94%);

- 2 крилаті ракети Іскандер-К (100%);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (100%);

- 274 ворожих БпЛА різних типів (92%).

Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1035 із 1166 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

342,2% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

138,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1213,1% артилерійських систем (з них 4,9% за минулий тиждень),

147,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

93,0% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Росіяни здійснили ракетну атаку на підприємство американської компанії Mondelez у Тростянці Сумської області, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

09:45 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів БпЛА різних типів по 12 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей.

09:35 Внаслідок нічних російських атак у Київській області травмовано людину, повідомив начальник ОВА Микола Калашник. Наслідки атаки зафіксовано у п’яти районах.

09:30 Внаслідок нічних атак російських дронів в Одеській області зафіксовано пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер/

09:25 Вночі близько 00:30 на спецлінію 102 Львова надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, повідомила Нацполіція Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої. Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська, 24 людей поранено. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 97 авіаційних ударів, скинув 280 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8328 дронів-камікадзе та здійснив 3389 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 80 із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Суми, Великомихайлівка, Просяна, Писанці, Розівка, Гірке, Залізничне, Мирне, Гуляйпільське, Лугівське, Чарівне, Барвінівка, Любицьке, Долинка, Комишуваха, Юльївка, Новоандріївка, Таврійське, Новоолександрівка. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три пункти управління БпЛА, два командно-спостережних пункти, три райони зосередження живої сили, станцію РЕБ, три гармати противника та іще одну важливу ціль. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби було зафіксовано одне боєзіткнення, противник здійснив 74 обстріли, з яких 6 - із застосуванням РСЗВ. Також завдав двох авіаударів чотирма КАБами. На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Дворічанське. На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Піщаного. На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Ставків, Дробишевого та Масляківки. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Дронівки та Закітного. На Краматорському напрямку боєзіткнення не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки та Плещіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Шахове, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка та Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник тричі атакував у районі Запорізького. На Гуляйпільському напрямку відбулося 35 атак окупантів: у районах Гуляйполя та Залізничного, Староукраїнки, Святопетрівки, Зеленого, Варварівки, Добропілля, Загірного, Мирного, Гіркого. На Оріхівському напрямку агресор один раз намагався покращити своє становище в районі Приморського. На Придніпровському напрямку боєзіткнення не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також ворог втратив дев’ять танків, шість бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 1705 безпілотних літальних апаратів та 205 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

