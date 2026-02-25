1463-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:10 Імпорт електроенергії здійснюється з усіх сусідніх з Україною держав ЄС та Молдови, відповідно до результатів аукціонів з розподілу доступної пропускної спроможності міждержавних перетинів, повідомили в Укренерго.

11:05 Внаслідок ворожих атак на енергооб’єкти, а також обстрілів мереж вздовж лінії фронту на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях, повідомили в Укренерго.

Через наслідки попередніх масованих російських атак – у більшості регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення, раніше оприлюднені графіки відключень там не діють.

11:00 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 його рівень був на 1,6% вищим, ніж в цей час вчора. Причина – менший обсяг застосованих заходів обмеження у частині регіонів.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,5% нижчим, ніж максимум попереднього дня. Причина – підвищення температури повітря на всій території України.

10:40 Вночі (з 18:30) росіяни атакували 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, ТОТ Донецька, близько 60 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів (83%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 827 із 956 запущених по Україні БпЛА (разом – 87%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

342,4% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

138,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1217,0% артилерійських систем (з них 6,7% за минулий тиждень),

147,4% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

93,2% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Російські війська атакували Херсонську область, постраждали 11 людей та одна загинула, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:35 Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що отримала офіційне попередження від США щодо українських ударів по російському порту Новоросійськ, які вплинули на деякі американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан, передає CNN.

09:25 Російські війська за добу здійснили 643 обстріли по 32 населеним пунктам Запорізької області, четверо людей загинули, ще двоє отримали поранення, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 83 авіаційних удари, скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5964 дрони-камікадзе та здійснив 3293 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 136 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Катеринівка, Великомихайлівка, Левадне, Орли, Гаврилівка, Писанці, Просяна, Підгаврилівка, Новосолошине, Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Долинка, Зарічне. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби було зафіксовано вісім боєзіткнень, противник здійснив 87 обстрілів, з яких 9 – із застосуванням РСЗВ. Також завдав одного авіаудару із застосуванням двох КАБ. На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Вільча, Синельникове, Мала Вовча та Зелене. На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районі Глушківки, Піщаного, Курилівки, Борисівської Андріївки та Куп’янська. На Лиманському напрямку противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Ставки, Новосергіївка та Степове. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Дронівки, Рай-Олександрівки та Закітного. На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Новодмитрівки та Костянтинівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Софіївки, Плещіївки, Берестка, Іллінівки та Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора в районах Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Філії, Гришиного, Новоолександрівки та Удачного. На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази у районах Тернового, Нового Запоріжжя та Злагоди. На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Залізничного, Загірного, Святопетрівки, Криничного та Гуляйполя. На Оріхівському напрямку агресор один раз намагався покращити своє становище в районах населених пунктів Степногірськ, Степове та Плавні. На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також ворог втратив три танки, п’ять бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 886 безпілотних літальних апаратів, 145 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• П'ятий рік російського вторгнення починається для Москви не дуже вдало. Недавні успіхи України на полі бою спростовують твердження Росії про те, що чим довше Київ зволікає з капітуляцією перед російськими вимогами, тим гірше буде для України.

• Події на полі бою спростовують твердження Москви про те, що перемога Росії на полі бою є неминучою і що Україна повинна капітулювати перед вимогами Росії, перш ніж її становище погіршиться ще більше.

• Вторгнення Путіна в Україну вступає в п'ятий рік, а Росія не досягла жодної зі своїх початкових військових цілей і зазнає невдач на полі бою, зазнаючи все більших втрат.

• Виклики, що стоять перед Росією на полі бою і поза ним, змушують керівництво Кремля приймати складні рішення для підтримки своїх військових зусиль, як це давно прогнозував ISW.

• Кремль намагається відвернути увагу від річниці, щоб приховати нездатність російської армії досягти цілей Путіна.

• Кремль використовує заяви служби зовнішньої розвідки СВР, щоб переглянути свої виправдання війни, яку він розпочав і яка триває вже довше, ніж участь Радянського Союзу у Другій світовій війні, не досягнувши жодної з початкових цілей Кремля.

• Росія також використовує заяву СВР як привід для погроз Великої Британії та Франції потенційними ядерними ударами, ймовірно, щоб зірвати поточні дискусії про західні гарантії безпеки для України.

• Крім того, Кремль може планувати звинуватити Україну в радіоактивній аварії, спричиненій Росією на території України, можливо, щоб переконати Захід відмовитися від України або як ще одну спробу зламати волю України до подальшого опору.

• Заява СВР також є частиною ширших зусиль Кремля, спрямованих на виправдання майбутніх обмежених примусових мобілізацій, які, ймовірно, будуть дуже непопулярними в країні.