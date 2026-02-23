Підозрювану у вчиненні теракту в центрі Львова відправили під варту.

Сьогодні, 23 лютого, Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваній у вчиненні теракту в центрі Львова. Суд відправив 33-річну мешканку Рівненщини Ірину Саветіну в СІЗО без права внесення застави. Ірина Саветіна розповіла свою версію події та визнала, що закладала саморобний предмет на вул. Данилишина, але заперечує, що знала про вибухи та їх наслідки.

У залі суду 33-річна підозрювана Ірина Саветіна повідомила, що кілька місяців жила у Львові й постійної роботи не мала. Приблизно тиждень тому в месенджері Telegram їй написав чоловік із нікнеймом Марк, який пропонував різний підробіток, серед іншого – підпал машин. Однак від виконання цього прохання вона відмовилась. Тоді він запропонував їй виготовити за його відеоінструкціями вибухівку, аргументуючи це тим, що хоче залякати людей, які нібито позичили в нього гроші. За кожний вибуховий пристрій їй обіцяли по тисячі доларів.

Підозрювана стверджує, що спілкувалася з Марком російською мовою понад тиждень. Вона заявила, що виготовляла пристрій разом із ним у режимі відеозв’язку, а чоловік, за її словами, постійно контролював її дії та "не відпускав ні на хвилину".

У суді вона також повідомила, що їй сказали – це просто "хлопушка" для залякування. Вона не знала, що саме це була вибухівка, і нібито зрозуміла це лише в момент вибуху. За її словами, вона придбала гайки, мобільні телефони та хімічні речовини за списком, не знаючи їхніх назв і призначення. Крім того, підозрювана заявила, що не знає, що таке детонатор.

21 лютого орієнтовно о 23:40 Ірина Саветіна заклала два вибухові пристрої неподалік місця, де вона тимчасово проживала. Після теракту за вказівкою Марка вона знищила одяг і телефон. Куратор також порадив їй виїхати зі Львова – зокрема до Самбора або Дрогобича.

В суді Саветіна заявила, що шкодує про вчинене і попросила вибачення у родини загиблої.

Суддя Олег Юрків обрав Ірині Саветіній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави. У СІЗО вона перебуватиме до 22 квітня.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 22 лютого, у центрі Львова на вул. Данилишина, 20 пролунали два вибухи. Після приїзду патрульних на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину здетонували саморобні вибухові пристрої. Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення. 19 людей госпіталізували, троє перебувають у критичному стані. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії, які приїхали перед другим вибухом.

Підозрювану у теракті 33-річну мешканку Рівненщини затримали у Старому Самборі. Справу розслідують за статтями про теракт (ч.3 ст.268 ККУ) і незаконне виготовлення вибухових пристроїв (ст.263 ККУ).