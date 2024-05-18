У військовій академії в Петербурзі прогримів вибух.

Постраждали семеро осіб, причини інциденту з’ясовуються.

 

 

У Санкт-Петербурзі на території Військової академії зв'язку імені Семена Будьонного ввечері в п'ятницю, 17 травня, пролунав вибух. Про це повідомив місцевий Telegram-канал «Фонтанка» з покликом. Внаслідок вибуху постраждали семеро військовослужбовців. З них двоє – у тяжкому стані. Один із постраждалих перебуває в реанімації.

 

Губернатор Петербурга Олександр Беглов повідомив, що інцидент в академії перебуває у зоні відповідальності Міноборони РФ. Він запевнив, що це був не теракт.

 

Причини інциденту з’ясовуються. Спершу російські Telegram-канал припустили, що причиною могла стати атака безпілотника. Пізніше з'явилися версії про те, що міг вибухнути навчальний боєприпас. Прес-служба Ленінградського військового округу Росії стверджує, що причиною вибуху у Військовій академії зв'язку стала самовільна детонація боєприпасу часів Другої світової війни. Здетонував 76-міліметровий снаряд. Це сталося під час прибирання приміщення.

 

Військова академія зв'язку імені Семена Будьонного — один із найстаріших військово-навчальних закладів Росії, який здійснює підготовку фахівців у галузі телекомунікацій та автоматизації для російської армії.

18.05.2024

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