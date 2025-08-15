У Росії на пороховому заводі стався вибух.

Щонайменше п’ятеро осіб загинуло, близько сотні поранених

 

 

На збройовому заводі «Эластик» у Шилівському районі Рязанської області Росії прогримів потужний вибух. Про це повідомило видання «Коммерсантъ» з покликом на представника екстрених служб РФ. Вибух стався у в пороховому цеху збройового заводу. Внаслідок інциденту щонайменше п’ятеро осіб загинули ще 98 отримали поранення.

 

«15 серпня орієнтовно о 10:30 на одному з підприємств Шилівського району сталася НП: спалах в одному з виробничих цехів. Постраждалих направлено до районної лікарні. Усі оперативні служби працюють на місці події», – повідомили в оперативному штабі реґіону без уточнення подробиць. На місце події виїхав губернатор Рязанської області  Павло Малков, створено штаб із ліквідації наслідків.

 

Близький до російських силовиків Telegram-канал Baza стверджує, що під завалами залишаються люди. Зі заводу евакуювали понад 100 людей. «Вибух на заводі стався в цеху, де виробляється порох, через порушення техніки безпеки. Весь цех зруйнований», – пише Baza без покликань на джерело інформації.

 

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо порушення техніки безпеки.

 

Завод, за даними на 2021 рік, виготовляє ракети для реактивної артилерії, різні види авіаційного озброєння та газогенератори для підводних човнів.

15.08.2025

