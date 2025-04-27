Щонайменше 25 осіб загинули внаслідок вибуху в іранському порту.

За попередніми даними, вибухнула речовина, яка використовується для ракетного палива.

 

 

Щонайменше 25 осіб загинули під час вибуху в порту Шахід-Раджаї іранського міста Бендер-Аббаса в суботу ввечері, 26 квітня. Кількість поранених перевищила тисячу осіб. Про це повідомило інформаційне агентство IRNA. У провінції Хормозган, де розташовано порт, оголошено триденну жалобу.

 

Газета The New York Times з покликом на джерело, пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), повідомила, що в іранському порту вибухнув перхлорат натрію – основний інгредієнт твердого палива для балістичних ракет,

 

За даними газети, в березні порт прийняв партію ракетного палива з перхлоратом натрію. Про те, що два судна доставили понад одну тонну перхлорату натрію до Ірану з Китаю, ще у січні повідомила британська газета The Financial Times з покликом на розвіддані співробітників служб безпеки двох західних країн. За їхньою інформацією, постачання призначалося для КВІР.

 

Перхлорат натрію використовується для виробництва амонію перхлорату, який становить 70 відсотків твердого палива для ракет. З такої кількості перхлорату амонію можна отримати 1300 тонн палива, достатнього для заправки 260 іранських ракет середньої дальності.

 

Пожежа виникла внаслідок неправильного поводження з небезпечними хімічними речовинами, які зберігалися в контейнерах.

 

27.04.2025

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