1458-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:10 Через несприятливі погодні умови на ранок залишаються знеструмленими 40 населених пунктів у чотирьох областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській, повідомили в Укренерго.

11:05 Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях, повідомили в Укренерго.

Через наслідки попередніх масованих російських атак у більшості регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. В окремих областях наразі вимушено застосовані аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень там не діють.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 його рівень був на 2,9% вищим, ніж в цей час вчора. Причина – менший обсяг застосованих заходів обмеження у частині регіонів.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. РФ, а також 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецької обл., близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів (84%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 801 із 944 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

341,9% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

138,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1210,4% артилерійських систем (з них 3,4% за минулий тиждень),

146,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

92,9% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Троє жителів Дніпропетровської області поранені внаслідок російських обстрілів, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Росіяни понад 20 разів атакував три райони області безпілотниками, артилерією та РСЗВ "Град".

09:35 Вранці 20 лютого російські війська завдали удару ракетою "Іскандер-М" по Слобідському району Харкова, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Пошкоджено сім будинків та адміністративну будівлю.

09:25 Більш як тисяча кенійців були завербовані на службу в армії РФ та спрямовані на війну проти України, заявив депутат парламенту Кенії.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 61 авіаційний удар, скинув 196 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 4748 дронів-камікадзе та здійснив 2453 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 76 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці, Великомихайлівка, Покровське, Олександрівка Дніпропетровської області; Андріївка-Клевцове Донецької області; Верхня Терса, Лісне, Любицьке, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Долинка, Гірке, Копані Запорізької області. За минулу добу авіація Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень з ворогом. Противник завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 81 обстріл, в тому числі три - з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік Охрімівки, Зарубинки, Чугунівки. На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки в бік населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове. На Лиманському напрямку ворог провів 13 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районі Шандриголового та у бік населених пунктів Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районі Озерного, Дронівки, Закітного, Званівки, Різниківки та в напрямку Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Федорівки та Васюківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Русин Яр, Софіївка, Плещіївка, Степанівка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новопавлівка, Бересток. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Затишок, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак, у районах населених пунктів Соснівка, Злагода та у напрямках населених пунктів Добропілля, Андріївка-Клевцове. На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів - у напрямках населених пунктів Староукраїнка, Залізничне, Зелене, Святопетрівка та в районі Гуляйполя. На Оріхівському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників атаки в напрямку Приморського. На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу наступальну дію. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 970 осіб. Також наші воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, три артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 551 безпілотний літальний апарат, 76 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Західні джерела продовжують вказувати, що цілі російського президента Путіна не обмежуються контролем над територією України – це відповідає давнім оцінкам ISW, заснованим на неодноразових публічних заявах Кремля.

• Західні джерела пов'язують небажання Путіна йти на компроміси в переговорах з його переконанням, що російська економіка може продовжувати підтримувати тривалу війну, що відповідає давнім оцінкам ISW щодо теорії перемоги Путіна.

• Кремль намагається відволікти увагу США двосторонніми економічними угодами, щоб забезпечити собі поступки під час мирних переговорів щодо України під егідою США.

• Українська оборонна промисловість продовжує рухатися до самодостатності, але західна підтримка залишається критично важливою для цього.

• За повідомленнями, російські війська адаптували свої дрони «Герань-2» до ролі «материнських» дронів, які доставляють дрони з FPV глибше в тил України.