1457-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 37 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, ТОТ Донецька, близько 20 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів (78%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 805 із 970 запущених по Україні БпЛА (разом – 83%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

341,9% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

138,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1210,3% артилерійських систем (з них 4,2% за минулий тиждень),

146,9% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

92,9% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Російські війська атакували Херсонську область, постраждали п'ятеро людей, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:35 Російські війська за добу здійснили 448 обстрілів по 34 населеним пунктам Запорізької області, постраждала дитина, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:25 Президент України Володимир Зеленський за підсумками тристоронньої зустрічі в Женеві вважає, що Україна ближче до завершення переговорів на військовому треку, ніж на політичному:

"Вважаю, це добре, що ми провели тристоронню зустріч у Швейцарії. Ми поважаємо і цінуємо партнерів із Близького Сходу й інших країн. Але, на мою думку, якщо війна відбувається у Європі, то ми маємо знайти місце у Європі. Були дві групи: військова група і політична. Ми ближчі до завершення переговорів на військовому треку, ніж на політичному."

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Розпочалася 1457-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Сили оборони продовжують відбивати спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, зривають плани та завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 88 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4524 дрони-камікадзе та здійснив 2769 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 127 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема неподалік Орестополя, Покровського, Підгаврилівки, Верхньої Терси, Сергіївки, Гуляйпільського, Воздвижівки, Копанів, Терсянки, Оріхова, Зірниці та Барвинівки. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, станцію РЕБ та гармату противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби мало місце два боєзіткнення, противник здійснив 139 обстрілів, з яких 11 — із застосуванням РСЗВ. Також завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти КАБ. На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вільча, Фиголівка, Зелене та Зарубинка. На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районі Курилівки. На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу обону у районах населених пунктів Твердохлібове, Рідкодуб, Дробишеве, Ставки та Зарічне. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Закітне, Різниківка, Платонівка та Пазено. На Краматорському напрямку, за уточненою інформацією, ворог сім разів атакував у районах Бондарного, Федорівки та Часового Яру. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Берестка, Степанівки, Русиного Яру, Плещіївки, Щербинівки, Софіївки, Новопавлівки та Іллінівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Білицьке та Дачне. На Олександрівському напрямку противник атакував десять разів. Намагався просунутися у бік Іванівки, Тернового, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя, Соснівки та Злагоди. На Гуляйпільському напрямку відбулося 49 атак окупантів — у районах Гуляйполя та в бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Гіркого, Святопетрівки та Верхньої Терси. На Оріхівському напрямку агресор проводив чотири атаки у напрямках Малої Токмачки, Степового, Малих Щербаків та Приморського. На Придніпровському напрямку боєзіткнення не зафіксовані. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 830 осіб. Також ворог втратив танк, три бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 406 безпілотних літальних апаратів та 117 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 18 лютого представники України, США та Росії завершили тристоронні та багатосторонні переговори в Женеві, Швейцарія.

• Україна продовжує пропонувати значні поступки для просування процесу мирних переговорів, включаючи компроміси щодо територіальних поступок.

• Російські офіційні особи дали зрозуміти, що Росія не задовольниться лише територіальними поступками, і підтвердили прихильність до початкових воєнних цілей Росії, які включають розпад альянсу НАТО.

• Російський президент Путін, ймовірно, створює інформаційні умови для відновлення обмеженого, поступового призову резервістів, оскільки Росія, здається, намагається компенсувати свої втрати в Україні за допомогою існуючих механізмів формування збройних сил.

• Путін, ймовірно, має на меті використовувати ці обмежені призови для підтримки рівня втрат Росії та поточного темпу наступальних операцій, а не для значного нарощування російських збройних сил, що воюють в Україні, та наповнення фронту додатковими силами.

• Кремль створює умови, які дозволять йому проводити послідовний призов резервістів, принаймні з жовтня 2025 року.

• Путін вдається до підготовки до подальшого призову резервістів з позиції слабкості, оскільки Росія, ймовірно, готується спробувати компенсувати майже повне вичерпання своєї дорогої системи добровільного набору в 2026 році.

• Кремль, ймовірно, тисне на Україну, щоб вона негайно поступилася давніми вимогами Росії в ході триваючих мирних переговорів, щоб забезпечити свої військові цілі без необхідності йти на незручні жертви.

• Повідомлення російських чиновників про нещодавнє обмеження Telegram залишаються розрізненими, оскільки Кремль намагається впоратися з неодноразовою негативною реакцією, яку ці обмеження викликали серед російських військових блогерів.

• Кремль шукає нові приводи, щоб виправдати свою посилену кампанію цензури Telegram.