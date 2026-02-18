1456-й день війни Росії в Україні. Хроніка

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

09:40 Минулої доби російські війська завдали 638 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого одна людина загинула, а ще семеро дістали поранення, повідомив  начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

 

 

09:35 За минулу доби внаслідок ударів російських військ в Херсонській області шестеро людей отримали поранення, повідомляє начальник ОВА Олександр Прокудін.

 

 

09:30 Представник президента США Стівен Віткофф знову заявив, що тристоронні дискусії Сполучених Штатів з Україною та Росією у Женеві, проведені за дорученням Дональда Трампа, привели до значного прогресу і дозволили сторонам домовитися про подальші кроки щодо узгодження угоди.

 

 

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 30 ракет, здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив для ураження 8470 дронів-камікадзе та здійснили 3323 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 67 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Кучерівка, Волфине Сумської області; Підгаврилівка, Гаврилівка, Великомихайлівка, Орли, Федорівське Дніпропетровської області; Воздвижівка, Лісне, Верхня Терса, Мирне, Чарівне, Веселянка, Любимівка, Мирівка, Новоселівка, Любицьке, Долинка, Копані, Омельник Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, одну артилерійську систему, пункт управління БпЛА та три інші важливі цілі російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 12 з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Приліпка та у бік Охрімівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Курилівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів, намагаючись просунутися вперед у районі Зарічного та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Ставки.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя, Закітного, Різниківки, Платонівки, Дронівки, Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, у районі населеного пункту Ступочки та у бік Новодмитрівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Іванопілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів атакував наші позиції, у районах населених пунктів Тернове, Рибне та у бік Данилівки, Цегельного.

На Гуляйпільському напрямку противник 31 раз намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе, Солодке, Прилуки, Зелене та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Минулої доби ворог здійснив дві невдалі атаки на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 740 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, один засіб ППО, 26 крилатих ракет, 1851 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 194 одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська в ніч з 16 на 17 лютого напередодні тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією в Женеві провели чергову велику комбіновану атаку на українську енергетичну інфраструктуру.

• Протягом останніх місяців російські війська проводили великі атаки в дні перед і після двосторонніх та тристоронніх переговорів, але, ймовірно, утримуються від повного використання ударного потенціалу Росії, щоб не дратувати президента США Дональда Трампа.

• Російські удари по Україні є небезпечними незалежно від їх масштабів.

• Кремлівські чиновники та пов'язані з Кремлем ЗМІ підтвердили небажання Росії йти на компроміс на початку тристоронніх переговорів у Женеві 17 лютого.

• Помічник президента Росії і колишній секретар Ради безпеки Патрушев використовував ескалаційну риторику, щоб змусити Захід припинити захоплення танкерів російського тіньового флоту.

• Патрушев безпідставно критикував Фінляндію за підготовку до нападу на Росію.

 

18.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Коріння ідентичности
Оксана Левицька
10–15 лютого Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка влаштував масштабний шоукейс, присвячений 115-й річниці заснування національного театру у Станиславові.
17.02.26 | | Штука
Заньківчанська прем'єра інтерактивної аудіовистави
19-20 лютого у Національному театрі ім. Марії Заньковецької відбудеться прем’єра аудіовистави «Баланс» за п’єсою ветеранки Аліни Сарнацької. Глядачам запропонують незвичний формат присутності: у новій локації театру не буде жодного актора чи акторки...
16.02.26 | | Штука
Мáйстерність Мови
Соломія Ткачук
Неперекладність як реалізація буття мови: мова, завдяки її майстрам, постійно розкриває свій потенціал, не перестаючи нас дивувати.
15.02.26 | | Дискурси
Останній концерт Ігоря Блажкова
Леся Олійник
Сорок днів тому відійшов Ігор Блажков – український диригент, очільник феномена «Київський авангард», провідник симфонічної творчості українських композиторів…
15.02.26 | | Штука
Закон про зламане весло
Віталій Портников
Цивілізована людина відрізняється від дикуна своєю повагою до людського життя і розумінням його цінності. Кремлівський дикун зламав норми людяності
15.02.26 | | Дискурси
Sounds of Ukraine в Німеччині
 Дзвенислава Саф’ян
Українська піаністка Віоліна Петриченко вибудувала фестивальну програму навколо ідеї музичного діалогу між українськими та західноєвропейськими композиторами, поєднаними історичною, стильовою або естетичною спорідненістю.
14.02.26 | | Штука
«Потяг 723» у театрі «Нафта»
«Потяг 723» — вистава-калейдоскоп про досвіди війни й дороги, про людей і станції, про українську залізницю — і про любов, яка теж стає можливою завдяки їй. В основі вистави — зібрані творчою командою свідчення працівників і працівниць Укрзалізниці.
13.02.26 | | Штука
Гвинтівка рядового Курта Воннеґута
Сергій ГЕРМАН
Для тих, хто перейшов через війну і має намір писати, Воннеґут і його книги можуть слугувати своєрідним GPS на шляху до пункту призначення
13.02.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.