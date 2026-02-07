Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Львівщини. Пошкоджено і житлову забудову.

Сьогодні, 7 лютого, Росія здійснила масовану атаку бойовими безпілотниками і крилатими ракетами на Львівщину. Під час тривоги, яка тривала понад шість годин, постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Міністр енергетики Денис Шмигаль інформував, що ворог вдарив по генерації Добротвірської ТЕС.

У селі Старий Добротвір постраждали 18 житлових будинків, один зруйнований повністю, інший загорівся внаслідок влучання ворожого безпілотника.

«На місці працювали вогнеборці. Пожежу загасили. Інформації про жертв та постраждалих не надходило», – написав Максим Козицький.

Власник зруйнованого будинку мешканець села Старий Добротвір Юрій Сич повідомив, що родина врятувалася, бо під час тривоги виїхала з дому.

У ПвК "Захід" повідомили, що підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» в зоні своєї відповідальності знищили сьогодні 24 крилаті ракети типу "Калібр", Х-101 та 65 ударних БпЛА типу «Shahed». За повідомленнями керівника ЛОВА Максима Козицького, безпосередньо над Львівщиною збили щонайменше дві ракети.

«Через те, що poсiяни прицільно били по обʼєктах енергетики в різних областях нашої держави, відключення світла можуть тривати значно довше», – каже начальник Львівської ОВА.

Експерт Українського інституту майбутнього, голова ради Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв у коментарі "Київ24" повідомив, що ворог сьогодні вночі вперше атакував найбільшу в Європі підстанцію – Західноукраїнську підстанцію на 750 кВ, яка розташована у Львівській області і координує АЕС, ТЕС та імпорт електроенергії з країн Євросоюзу.



