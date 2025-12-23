Росія атакувала критичну інфраструктуру Львівщини та Івано-Франківщини.

 

Сьогодні, 23 грудня, у всіх трьох областях Галичини оголошували повітряну тривогу через атаку російських дронів, а також загрозу ракетного удару.

 

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під атакою дронів на Львівщині був обʼєкт критичної енергетичної інфрастурктури.

 

«Цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. На жаль, є наслідки. Дякую нашим оборонцям за те, що цих наслідків суттєво менше, ніж хотів окупант. Вистоїмо», – написав Максим Козицький на своєму канілі у tg.

 

Повітряна тривоги для окремих районів Львівщини розпочалась о 06:10 (для Львова – о 06:40) та тривала до 09:10. Ворожі безпілотники атакували Львівську область, наразі інформації про загиблих чи поранених не було.

 

Для Івано-Франківщини повітряну тривогу оголосили о 5:55. Ворог масовано атакував Бурштин. У Бурштинській, Войнилівській та Галицькій громадах виникли перебої зі світлом. 

 

"Ворог шахедами атакує Прикарпаття! Працює ППО! Перебувайте в безпечних місцях!", - йшлося у повідомленні керівниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

 

Станом на 7:21 ворожі шахеди все ще продовжували заходити у повітряний простір Франківщини. О 8:30 ударний БпЛА зафіксували біля Рогатина. А вже о 9:12 оголосили відбій повітряної тривоги.


 

23.12.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Львівський режисер Євген Лавренчук з відзнакою «Театральний інфобум 2025»
Ольга Стельмашевська
Проєкт «Реквієм» – «Найкраща вистава (драма)» ІІ Київського рейтингу Укрінформу «Театральний інфобум 2025». У Львівському театрі ім. Курбаса Лавренчук готує прем’єру tango operita «Maria de Buenos Aires» Астора П’яццолли.
20.12.25 | | Штука
Антоніна Денисюк: “Легкість тяжіння”
Ірина Гаймус
На виставці в ЦСМ Івано-Франківська художниці вдалося в межах камерного простору поєднати власні інтерпретації співіснування кількох природних стихій, вибудувавши цілісну візуальну метафору взаємодії людини, природи та техногенного середовища.
19.12.25 | | Штука
«Ісламська держава»: австралійське попередження
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Жахливий теракт на пляжі в Сиднеї, скоєний під час святкування Хануки, змушує знову заговорити про небезпеку, яку несе світу «Ісламська держава».
19.12.25 | | У світі
Різдво і «Вдихання кориці»
Патриція Габришова
Я вчуся говорити про все, про що колись була змушена мовчати: про власні страхи, про неприйняття, про недостатність, про посередність, про нездатність, про самотність… Все те, про що я досі мовчу, або колись ще напишу, або, можливо, вже не буде такої потреби.
18.12.25 | | Штука
Раціональний страх
Олеся Ісаюк
Людина як така швидко збагнула, що довколишній світ повний небезпек – і хоча всі запобіжники збільшують шанси щасливого кінця, але ніщо не здатне його гарантувати.
18.12.25 | | Україна
Рецензія на «Питання російсько-українських мовних зв’язків»
Юрій Шевельов
72 роки минуло з часу публікації цієї рецензії Юрія Шевельова, а висвітлені там проблеми далі актуальні. На жаль.
17.12.25 | | Минуле
Не геть космос, але на рівні
Юрій Винничук
Суржик. Так якось на нашому світі повелося, що він у багатьох сучасних українських фільмах домінує де треба і де не треба...
17.12.25 | | Дискурси
Дві «Волині», два Якови та потяг до Львова
Олександр Вільчинський
Обидва письменники, відштовхуючись від волинських реалій, наповнили свої тексти світом значно ширшим, ніж один регіон, переплетінням подій і людських доль, які виходять далеко за межі описаного ними часопростору, і продовжують в нашій уяві жити своїм життям.
17.12.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.