Росія атакувала критичну інфраструктуру Львівщини та Івано-Франківщини.

Сьогодні, 23 грудня, у всіх трьох областях Галичини оголошували повітряну тривогу через атаку російських дронів, а також загрозу ракетного удару.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під атакою дронів на Львівщині був обʼєкт критичної енергетичної інфрастурктури.

«Цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. На жаль, є наслідки. Дякую нашим оборонцям за те, що цих наслідків суттєво менше, ніж хотів окупант. Вистоїмо», – написав Максим Козицький на своєму канілі у tg.

Повітряна тривоги для окремих районів Львівщини розпочалась о 06:10 (для Львова – о 06:40) та тривала до 09:10. Ворожі безпілотники атакували Львівську область, наразі інформації про загиблих чи поранених не було.

Для Івано-Франківщини повітряну тривогу оголосили о 5:55. Ворог масовано атакував Бурштин. У Бурштинській, Войнилівській та Галицькій громадах виникли перебої зі світлом.

"Ворог шахедами атакує Прикарпаття! Працює ППО! Перебувайте в безпечних місцях!", - йшлося у повідомленні керівниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

Станом на 7:21 ворожі шахеди все ще продовжували заходити у повітряний простір Франківщини. О 8:30 ударний БпЛА зафіксували біля Рогатина. А вже о 9:12 оголосили відбій повітряної тривоги.



