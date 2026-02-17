На Львівщині вночі та вранці 17 лютого ППО знищила чотири "шахеди".

 

У ніч на вівторок, 17 лютого, російська армія масовано атакувала Україну ударними дронами, а над ранок окупанти запустили ракети. Під ударом опинилася і Західна Україна. 

Повітряне командування «Захід» повідомило, що у західному регіоні знищили вісім крилатих ракет типу Х-101 та 15 ударних БпЛА типу «Shahed».
 

У Стрийському районі Львівської області сили протиповітряної оборони знищили чотири "шахеди". Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

 

Повітряна тривога на Львівщині тривала з 06:10 по 08:56. За цей час у повітряний простір Львівщини зайшли п'ять ворожих безпілотники типу "шахед". О 08:22 один з дронів фіксували неподалік Львова.

 

"Три з них наші воїни протиповітряної оборони збили. Один – локаційно втрачений. Попередньо, без жертв, постраждалих та руйнувань", – повідомив голова ЛОВА.

 

 

Вже згодом Максим Козицький повідомив, що один з ворожих ударних дронів виявили в одному з сіл Стрийського району. Він впав без детонації безпосередньо неподалік житлових будинків.

 


 

17.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Мáйстерність Мови
Соломія Ткачук
Неперекладність як реалізація буття мови: мова, завдяки її майстрам, постійно розкриває свій потенціал, не перестаючи нас дивувати.
15.02.26 | | Дискурси
Останній концерт Ігоря Блажкова
Леся Олійник
Сорок днів тому відійшов Ігор Блажков – український диригент, очільник феномена «Київський авангард», провідник симфонічної творчості українських композиторів…
15.02.26 | | Штука
Закон про зламане весло
Віталій Портников
Цивілізована людина відрізняється від дикуна своєю повагою до людського життя і розумінням його цінності. Кремлівський дикун зламав норми людяності
15.02.26 | | Дискурси
Гвинтівка рядового Курта Воннеґута
Сергій ГЕРМАН
Для тих, хто перейшов через війну і має намір писати, Воннеґут і його книги можуть слугувати своєрідним GPS на шляху до пункту призначення
13.02.26 | | Дискурси
Буду байку ті казати
Тарас Прохасько
Отакою є справжня природа людини. Має бути харч, має бути вино, має бути герць. І має бути історія. Вигадана, згадана, вимовлена, вислухана…
12.02.26 | | Дискурси
Сторіччя непомітного героя
Любомир Литвинчук
Вони є часто важливішими за всіх решту. Вони і є творцями тих епосів й історій про відомих. Вони – частина нашої історії, навіть більша її частина.
12.02.26 | | Дискурси
«Фауст» нашого часу
Аделіна Єфіменко
Постановка «Фауста» Гуно в Мюнхені – метафізичний простір кінця світової цивілізації через війну, водночас, пошук сенсу продовження життя і моральної відповідальності за зруйнований світ.
11.02.26 | | Штука
Таємниця шпигунського гнізда
Юрій Винничук
«Добрий син... добрий син... аби всі такі були...» Мені проступили на очах сльози, хоча я весь день стримувався. Але не зараз, коли це пишу...
11.02.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.