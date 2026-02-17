На Львівщині вночі та вранці 17 лютого ППО знищила чотири "шахеди".

У ніч на вівторок, 17 лютого, російська армія масовано атакувала Україну ударними дронами, а над ранок окупанти запустили ракети. Під ударом опинилася і Західна Україна.

Повітряне командування «Захід» повідомило, що у західному регіоні знищили вісім крилатих ракет типу Х-101 та 15 ударних БпЛА типу «Shahed».



У Стрийському районі Львівської області сили протиповітряної оборони знищили чотири "шахеди". Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Повітряна тривога на Львівщині тривала з 06:10 по 08:56. За цей час у повітряний простір Львівщини зайшли п'ять ворожих безпілотники типу "шахед". О 08:22 один з дронів фіксували неподалік Львова.

"Три з них наші воїни протиповітряної оборони збили. Один – локаційно втрачений. Попередньо, без жертв, постраждалих та руйнувань", – повідомив голова ЛОВА.

Вже згодом Максим Козицький повідомив, що один з ворожих ударних дронів виявили в одному з сіл Стрийського району. Він впав без детонації безпосередньо неподалік житлових будинків.



