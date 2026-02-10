Видобуток російської нафти падає другий місяць поспіль.

Причина цього полягає в санаційному тиску США.

 

 

Видобуток сирої нафти в Росії скорочується вже другий місяць поспіль. Про це повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg. Причиною цього стали проблеми в нафтовидобувній галузі Росії труднощі, пов'язані зі збутом  російської нафти на міжнародних ринках внаслідок американських санкцій.

 

Російська влада засекретила дані про виробництво та експорт нафти і нафтопродуктів, що ускладнює незалежні оцінки. Але, згідно з інформацією Bloomberg, отриманої від людей, знайомих зі справами в галузі, Росія в січні в середньому виробляла 9,28 мільйона барелів на день, що на 40 тисяч барелів менше, ніж у грудні і на 300 тисяч барелів нижче від ліміту на видобуток, встановленого угодою з країнами-членами ОПЕК+.

 

Інформація про падіння нафтовидобутку в Росії опосередковано підтверджуються даними індійських джерел. Як пише газета Hindustan Times, у січні Індія імпортувала з Росії 1,215 мільйона барелів на день. Це на 12 відсотків менше, ніж у грудні та на 22 відсотки – ніж у листопаді. 2 лютого президент США Дональд Трамп заявив про те, що Індія припинить закупівлю російської нафти в рамках досягнутої ним з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Морі домовленості щодо зниження імпортних мит на індійський експорт до Сполучених Штатів.

 

Як зазначає Bloomberg, зниження видобування нафти в Росії відбувається на тлі зростання обсягів російської сирої нафти, що зберігається на танкерах, які дрейфують в океані. Це свідчить про те, що деякі вантажі потребують значного часу, щоб знайти покупців на тлі зростаючого тиску США на Кремль. За підрахунками Bloomberg, в Індійському і Тихому океанах зараз перебуває більше десятка танкерів, на борту яких міститься до 12 мільйонів барелів нафти, яка поки що не знайшла покупців.

