Ціна на золото вперше перевищила позначку $5 тисяч.

Подорожчанню дорогоцінного металі постприяв «чинник Трампа».

 

 

Біржова ціна на золото вперше перевищила психологічну позначку в пять тисяч доларів за унцію. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Дорогоцінний метал на світових біржах торгувався зранку в понеділок, 26 січня, на рівні 5029 доларів за унцію. Експерти прогнозують подальше подорожчання.

 

Голвна причина цінового зростання – митно-торговельна політика президента США Дональда Трампа, яка викликає занепокоєння ринків ще з моменту його інавґурації рік тому. Його погрози збільшити митні тарифи ще у 2025 році налякали фінансові ринки, тож ціни на золото підскочили більш ніж на 60%.

 

Окрім того на ціну золота вплинули побоювання інвесторів, що  акції компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом значно переоцінені.

 

Таким чином 2025 став для золота рекордним, ціна на нього продемонструвало найбільше річне зростання з 1979 року, оскільки інвестори масово зверталися до дорогоцінних металів.

 

Актуальний стрибок ціни відбувся на тлі зростання напруженості між Сполученими Штатами і Європейською Унією з приводу Ґренландії. Ця суперечка посилила стурбованість фінансистів геополітичною невизначеністю, яка своєю чергою провокує фінансову невизначеність. Окрім того, в суботу, 24 січня, Трамп пригрозив запровадити 100-відсоткові мита на товари з Канади, якщо вона зважиться укласти торгівельну угоду з Китаєм. Це також вплинуло на ціну дорогоцінного металу.

26.01.2026

