Країни ЄУ планують призначити представника для перемовин з Росією.

Уряди європейських країн закликають керівництво Європейської Унії призначити окремого представника для перемовин з Росією щодо врегулювання російсько-української війни. Вони побоюються, що Вашінґтон може укласти угоду з Москвою без них. Про це повідомляє видання Politico з покликом на брюссельських дипломатів та чиновників.

Прихильниками цього плану спершу виступили Франція та Італія. Президента Франції Емманюель Макрон ще 19 грудня заявив, що Європі «було б корисно» відновити діалог із російським диктатором Путіним. У відповідь у Кремлі заявили, що Путін готовий до діалогу з Макроном. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на початку цього року заявила, що Європі час розпочати переговори з Росією, але для цього потрібно виробити спільну для всіх країн позицію.

«Макрон останніми днями наполягав на тому, що у світлі двосторонніх перемовин між американцями та росіянами [європейцям] важливо хоча б частково брати участь у них. Мелоні всіляко підтримувала це. Вони не наївні щодо того, чого можна досягти під час цих переговорів, але <…> у деяких столицях зростає розуміння [переваг участі у переговорах]», – сказав Politico один із французьких чиновників.

Згодом до цієї позиції Парижа і Рима долучилися інші європейські столиці, також вони заручилися підтримкою Єврокомісії.

«Цей безпрецедентний крок ознаменував би значний зсув у тому, як Європа бере участь у низці двосторонніх перемовин, організованих за посередництва президента США Дональда Трампа, який відбувається на тлі того, як континент прагне продемонструвати свою готовність відіграти важливу роль у будь-якому врегулюванні, яке має покласти край чотирирічній війні», – зазначає видання.

Водночас, за інформацією Politico, у європейців залишаються поважні розбіжності щодо обов'язків та повноважень переговорника. Крім того, належить опрацювати інші аспекти цієї посади – наприклад, чи переговорник представлятиме лише Євроунію, чи всю «коаліцію охочих», включно з Великою Британією та іншими країнами.

Також суперечки ведуться навколо дипломатичного рангу майбутнього перемовника. Зокрема існує питання: формально призначати бюрократа чи неофіційно делегувати цю роль якомусь чинному національному лідерові. Чотири дипломати у розмові з виданням зазначили, що президент Фінляндії Александр Стубб розглядався як потенційний представник Європи на переговорах і з Вашінґтоном, і з Москвою.