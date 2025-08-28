Алієв назвав росіян окупантами.

Він згадав про російське вторгнення 1920 року, розповідаючи в інтерв’ю телеканалу Al-Arabia передісторію конфлікту з Вірменією.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю саудівському телеканалу Al-Arabia розповів про причини актуального конфлікту з Росіяєю, а також передісторію карабахського конфлікту з Вірменією. Про це повідомив азербайджанський інформаційний портал Minval.az.

Алієв розповів, що конфлікт Баку з Москвою розпочався з того, що російська ППО збила азербайджанський цивільний літак. Збила, за його словами, помилково, проте російський диктатор не забажав навіть перепросити за фатальний інцидент.

Президент Азербайджану нагадав і про трагічні події в Єкатеринбурзі, де внаслідок дій російських силовиків загинули двоє його співвітчизників. А російські офіційні структури стверджували, нібито вони померли від серцевого нападу.

Після чого президент Азербайджану підбив підсумок: «Ми не несемо відповідальності за погіршення відносин. Ми відповідаємо конструктивно і законно, але ніколи не потерпимо жодних ознак чи проявів аґресії чи неповаги до нас».

Пояснюючи причини конфлікту між Азербайджаном і Вірменією, Ільхам Алієв нагадав вторгнення росіян понад сто років тому. «Після розпаду Російської імперії у 1917 році була утворена Азербайджанська Демократична Республіка. Це була перша демократична республіка у мусульманському світі, заснована у травні 1918 року. Вона проіснувала до квітня 1920 року, коли російська армія вторглася до Азербайджану та окупувала країну… У листопаді того ж року, лише через кілька місяців після цього, уряд радянської Росії вирішив відібрати в Азербайджана Зангезур, який ми називаємо Західним Зангезуром, і передати його Вірменії. Ось як Азербайджан був поділений надвоє — на основну частину і Нахчіван, а між ними був Західний Зангезур», – розповів азербайджанський лідер.