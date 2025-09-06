Баку та Єреван дозволили один одному використовувати свої повітряні простори.

Такого не було вже понад три десятиліття.

 

 

Літак прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна 30 серпня попрямував за кордон через повітряний простір Азербайджану і в ніч на шосте вересня повернувся до Вірменії. Про це повідомив азербайджанський інформаційний портал Minval.az з покликом на слова речника вірменського прем’єра Назелі Багдасарян.

 

Вона зазначила, що після парафування тексту мирної угоди у Вашінґтоні восьмого серпня відповідні органи Вірменії звернулися до Баку зі запитом про повітряний коридор для літака Пашиняна та отримали позитивну відповідь. У Єревані це розцінили як «практичний крок у напрямку розблокування комунікацій у реґіоні, просування адженди миру та формування атмосфери взаємної довіри».

 

Нагадаємо, що Через карабахський конфлікт Вірменія та Азербайджан не використовували повітряний простір один одного майже 30 років.

 

Багдасарян зазначила, що азербайджанські літаки вже тривалий час літають через повітряний простір Вірменії між основною частиною Азербайджану та його ексклавом Нахічаванем.

 

Як пише вірменське видання Hetq, вірменські авіакомпанії вже тиждень використовують повітряний простір Азербайджану, а «Азербайджанські авіалінії» почали виконувати рейси над небом Вірменії.

