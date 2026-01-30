Євроунія переглядає критерії для України щодо купівлі зброї за кошти ЄУ.

Йдеться про досягнення компромісу між нагальними потребами України, які європейці самостійно не можуть задовольнити, та перевагою для європейської та української промисловості.

Країни-члени Європейської Унії намагаються знайти складний баланс критеріїв щодо закупівлі зброї для України за кошти ЄУ. Про це повідомив інформаційний портал Euractiv. За словами брюссельських дипломатів, компроміс полягатиме в тому, щоб, обмежуючи способи використання Україною багатомільярдного кредиту Євроунії на оборону, одночасно задовольнити нагальні потреби Києва на полі бою.

Цього місяця Комісія надала Україні пакет позик на суму 90 мільярдів євро, який передбачає вимогу, щоб придбане озброєння мало 65 відсотків від загальної вартості компонентів походженням з ЄУ, України або Норвегії. Це відповідає аналогічним критеріям для озброєння, придбаного в рамках інструменту позик SAFE на 150 мільярдів євро та Програми європейської оборонної промисловості EDIP на суму 1,5 мільярда євро, обидва з яких спрямовані на підтримку європейських виробників зброї.

Однак багато провідних європейських політиків, зокрема генеральний секретар НАТО Марк Рютте, стверджують, що європейські виробники поки що не можуть в належному обсязі задовольнити потреби України на полі бою. Тож Київ повинен мати більше свободи закупівель у інших постачальників, зокрема у США.

У своєму початковому проханні про позику Європейська Комісія запропонувала Україні обійти так звані «критерії прийнятності» для закупівлі обладнання з третіх країн, за умови, що ці країни укладуть угоду з Брюсселем, яка дозволить їхній промисловості отримати ширший доступ до позик SAFE. Наразі це стосувалося лише Канади.

Але новий документ Ради ЄУ, датований 28 січня, з яким ознайомилося видання Euractiv, засвідчує, що будуть запроваджені обмеження щодо типу обладнання, яке Україна може закуповувати у цих схвалених третіх країн. Винятки застосовуватимуться лише закупівель ключового обладнання, необхідного на полі бою, такого як системи протиповітряної оборони, ракети, безпілотники та винищувачі, а також їхні запасні частини та боєприпаси до них.

Ще один запропонований виняток дозволить Україні купувати той самий перелік обладнання у країн, які підписали угоду про Партнерство з безпеки та оборони з ЄУ, за умови, що ці країни вже підтримують Київ. Це відкриє двері для таких країн, як Велика Британія та Австралія.

Але пропозиція щодо позики також передбачає, що Україна може закуповувати продукцію з інших третіх країн, якщо не існує європейського еквівалента.

За словами двох дипломатів ЄУ, обізнаних з цим документом, зараз у столицях обговорюється питання про те, чи буде запропоновано цим країнам сплатити фінансовий внесок, щоб Україна змогла придбати у них зброю за допомогою кредиту ЄУ. Це буде аналогічно внескам, які країни повинні сплатити за доступ до угоди SAFE.

Переглянуті винятки свідчать про те, що Рада ЄУ намагається досягти компромісу між нагальними потребами України, які європейці самостійно не можуть задовольнити, та перевагою для європейської та української промисловості. Амбасадори ЄУ обговорять це питання наступного тижня.