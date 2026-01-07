1414-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 18:00) росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із Таганрогу РФ, а також 95 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Орел РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України, близько 60 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (85%) на півночі, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 652 із 789 запущених по Україні БпЛА (разом – 83%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

337,2% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

137,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1161,7% артилерійських систем (з них 5,4% за минулий тиждень),

142,3% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

90,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 За оцінками уряду США, під час військового рейду американських командос із захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро загинули від 67 до 80 осіб: венесуельські та кубинські сили безпеки, а також цивільні, які опинилися в зоні бойових дій, пише The Washington Post. Під час штурму поранення отримали семеро американських військових.

09:30 Внаслідок атаки російських БпЛА на Дніпро постраждали семеро жителів, повідомив міський голова Борис Філатов.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали двох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 236 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 6200 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 123 – з реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Воздвижівка, Прилуки, Юльївка, Зелене, Верхня Терса Запорізької області; Гаврилівка Дніпропетровської області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 82 обстріли, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Піщаного, Петропавлівки та Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Мирного, Зарічного, Дерилового, Карпівки, Середнього та у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Чернещина, Новосергіївка, Озерне. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника у бік Різниківки. На Краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр та в бік Бондарного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине, Сухецьке. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Олександроград, Вербове, Солодке, Злагода і у бік Олексіївки та Іванівки. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 48 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. На Оріхівському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку росіян у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 406 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 122 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили в ніч з 5 на 6 січня продовжили свою кампанію ударів великої дальності по російській військовій та енергетичній інфраструктурі.

• 6 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся в Парижі з лідерами держав, що входять до Коаліції бажаючих, щоб обговорити можливі гарантії безпеки для післявоєнної України.

• За повідомленнями, у німецькому військовому документі описується, як Росія використовує таємні атаки проти німецької інфраструктури, щоб підготуватися до можливої війни між Росією і НАТО в майбутньому, що відповідає поточним оцінкам ISW.