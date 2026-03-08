1475-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на річному зібранні послів країн-членів Європейського союзу в країнах за межами Спільноти, заявила, що незважаючи на перепони з остаточним ухваленням рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро, ця обіцянка буде виконана. У своєму виступі фон дер Ляєн жодного разу не назвала імені Віктора Орбана, який блокує позику.

11:35 Завершено пошуково-рятувальні роботи в будинку в Харкові, куди в суботу влучила російська ракета: загинуло 10 людей, серед них дві дитини, ідентифікація фрагментів тіл ще триває, зниклими безвісти залишаються ще чотири людини, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

11:05 Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру та внаслідок бойових дій у прифронтових регіонах – на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській та Чернігівській областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 його рівень був на 4,5% нижчим, ніж в цей час попереднього робочого дня. Причина змін – ясна погода на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 8,9% нижчим, ніж максимум попередньої неділі. Причина – суттєве підвищення температури повітря в усіх регіонах України.

10:25 Вночі (з 18:30) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 197 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 120 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (82%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1215 із 1375 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

343,7% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

139,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1234,5% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

149,2% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

94,7% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:35 П'ятеро людей постраждали внаслідок російських обстрілів Сумської області, повідомили в Національній поліції України.

В Сумській міській територіальній громаді отримали поранення троє людей, пошкоджено тепловоз, тролейбусну лінію, вікна торгового центру, приватні будинки, автомобіль.

В Новослобідській громаді отримали поранення двоє людей, пошкоджено будинок.

09:25 Російські війська за добу завдали 805 ударів по 36 населеним пунктам Запорізької області, троє людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень. Вчора противник завдавав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 76 авіаційних ударів, скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9468 дронів-камікадзе та здійснив 3601 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Бачівськ, Кучерівка, Суходіл, Максимівщина Сумської області; Олександроград Донецької області; Підгаврилівка, Гаврилівка, Покровське, Писанці, Малинівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Верхня Терса, Копані, Загірне, Гуляйпільське, Чарівне, Комишуваха, Оріхів Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, три артилерійські системи, пункт управління, склад боєприпасів та п’ять інших важливих цілей окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару, із застосуванням двох авіабомб, здійснив 129 обстрілів, з яких вісім – із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в бік населеного пункту Зибине. На Куп’янському напрямку агресор двічі атакував у бік населеного пункту Курилівка. На Лиманському напрямку противник атакував три рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки. На Краматорському напрямку ворог двічі атакував у районі Никифорівки, Часового Яру. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Новопідгородне. На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів в районах населених пунктів Тернове, Злагода, Вороне та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Привілля. На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районі Мирного та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки, Гіркого, Святопетрівки. На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік Степногірська. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 750 осіб. Також ворог втратив три танки, десять бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, один катер, 2224 безпілотних літальних апарати, 188 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Україна направить на Близький Схід невизначену кількість українських військовослужбовців, які мають досвід збивання дронів Shahed, підкреслюючи, що досвід України в обороні від іранських дронів може посилити протиповітряну оборону США та їх союзників на Близькому Сході.

• Українські офіційні особи підтвердили передислокацію підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя.

• 8 березня українські сили, ймовірно, продовжили кампанію ударів середньої дальності по військових об'єктах в окупованому місті Донецьку.