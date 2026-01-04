1411-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 211 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 2702 обстріли, зокрема 45 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4812 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Залізничне, Святопетрівка, Староукраїнка, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка, Білогір’я Запорізької області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 72 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 19 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах Синьківки, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Глушківки, Богуславки, Кучерівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Мирного, Зарічного, Ямполя та у бік населених пунктів Ольгівка, Озерне, Дробишеве, Ставки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників у районах населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Никифорівки.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 18 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та в напрямку Іванопілля, Берестка та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Затишок, Філія та у бік Білицького, Сергіївки, Кучерового Яру.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Ялта, Вороне, Вишневе, Солодке, Злагода та Рибне та у бік населених пунктів Соснівка, Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 36 ворожих спроб просунутися вперед у районах населених пунктів Гуляйполе, Успенівка, Дорожнянка та в напрямку Добропілля, Зеленого.

На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів у районах Степового та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки росіян у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 900 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 12 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 278 безпілотних літальних апаратів та 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.