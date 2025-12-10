Євроунія намагається не дати Угорщині заблокувати «репараційний кредит» для України.

Для цього Єврокомісія пропонує використати надзвичайні повноваження, передбачені договором ЄУ.

Європейські країни мають намір у прискореному порядку ухвалити ініціативу, яка дозволить безстроково заморозити активи російського Центробанку на суму 210 мільярдів євро. Таким чином країни — члени Європейської Унії намагаються не допустити, щоб Угорщина наклала вето на продовження заморожування активів. Про це повідомляє газета Financial Times.

Єврокомісія раніше запропонувала надати Україні «репараційний кредит» під заставу активів Росії, заморожених в ЄУ. Для функціонування цієї схеми активи мають бути заморожені на невизначений термін. Нині їхнє заморожування повинне кожні пів року проходити процес пролонгації, який передбачає одностайне схвалення всіх 27 країн-членів.

Угорщина ж виступає проти будь-якої подальшої допомоги Києву та регулярно погрожує накласти вето на пролонгацію антиросійських санкцій, зокрема й щодо розморожуванням російських активів. Європейські чиновники побоюються, що угорський прем’єр Віктор Орбан виконає цю погрозу, якщо адміністрація Дональда Трампа вирішить в односторонньому порядку зняти американські санкції проти Росії. Щоб уникнути цього, Єврокомісія пропонує використати надзвичайні повноваження, передбачені договором ЄУ, які дозволяють ухвалювати рішення простою більшістю голосів і без можливості однієї з країн накладати вето.

Нагадаємо, що згідно з ідеєю «репараційного кредиту» Європа мала б надати Україні кредит на 140 мільярдів євро під заставу заморожених активів Росії. Україна мала б погасити позику, коли війна закінчиться і Росія погодиться виплатити репарації за завдані збитки. Після цього Єврокомісія поверне гроші Euroclear і Росія знову зможе їх використати.