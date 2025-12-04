Єврокомісія запропонувала два варіанти фінансування України.

Йдеться про позику ЄУ або репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів.

 

 

Європейська Комісія репрезентувала в Брюсселі пропозиції, які дозволять на 2026 і 2027 роки забезпечити підтримку України та зміцнити її фінансову стійкість в умовах російської аґресії. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн сказані в середу, третього грудня, на пресконференції в Брюсселі. ЄК пропонує державам-членам два можливі правові шляхи: позику Євроунії або репараційний кредит.

 

За словами фон дер Ляєн, протягом 2026 і 2027 років Україні, за оцінками МВФ, необхідно 137 млрд євро «для підтримки функціонування держави, а також для продовження мужнього опору на полі бою». «Україна може бути впевнена, що Європа залишиться її найсильнішим і надійним партнером», – заявила президентка Єврокомісії.

 

Виходячи з цих фінансових прогнозів МВФ, Єврокомісія пропонує «покрити дві третини фінансових потреб України протягом наступних двох років, тобто 90 мільярдів євро», а решту суми «повинні надати міжнародні партнери».

 

Як пояснила фон дер Ляйен, перша пропозиція Єврокомісії – це по суті «залучення коштів на ринках капіталу з використанням бюджету ЄУ як гарантії і передача цього капіталу Україні у вигляді позики». Таке рішення має бути ухвалене країнами-членами ЄУ одноголосно.

 

Друга пропозиція – це репараційний кредит за рахунок активів Центрального банку Росії, заморожених в ЄУ. Проти цього варіанту активно виступає Бельгія: під її юрисдикцією перебуває депозитарій Euroclear, в якому заморожені російські активи на суму близько 185 мільярдів євро.

 

Фон дер Ляйен підкреслила, що за другого варіанту Єврокомісія пропонує «охопити всі фінансові установи, які накопичили такі грошові кошти (не тільки Euroclear – ред.), які повинні використовувати ці грошові депозити в рамках репараційного кредиту». «Тобто ми беремо ці грошові залишки з рахунків, надаємо їх Україні як кредит, і Україна повинна його повернути, якщо і коли Росія виплатить репарації», – пояснила президентка Єврокомісії. Це рішення може бути ухвалене кваліфікованою більшістю.

 

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс (Valdis Dombrovskis), який також взяв участь у пресконференції, зазначив, що пропозиції Єврокомісії є «юридично обґрунтованими, повністю відповідають європейському та міжнародному праву, поважають принцип суверенного імунітету». Він пояснив, що Єврокомісія також розробила надійну систему захисту і гарантій. «У дусі солідарності ми закликаємо держави-члени надати гарантії для підтримки кредиту. Ці гарантії забезпечують повний захист запозичень ЄУ і забезпечують справедливий розподіл тягаря між державами-членами», – сказав єврокомісар.

 

Очікується, що пропозиції Єврокомісії будуть розглянуті на саміті ЄУ в Брюсселі 18-19 грудня. До цього часу їх обговорюватимуть на рівні Ради ЄУ і в Європарламенті. У разі прийняття однієї з пропозицій законодавчий процес щодо виділення коштів може бути завершений на початку 2026 року.

04.12.2025

