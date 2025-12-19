Євроунія не домовилася щодо «репараційного кредиту» для України за рахунок заморожених активів Росії.

Але Україна отримає 90 мільярдів євро кредиту за рахунок бюджету ЄУ.

 

 

Країни Європейської Унії за підсумками саміту домовилися надати Україні кредит на суму 90 мільярдів євро, забезпечений бюджетом самого блоку без використання російських заморожених активів. Про це повідомляє видання Politico з покликом на пост голови Європейської Ради Антоніу Кошти у соцмережі X. З механізму спільного запозичення для підтримки України буде виключено Угорщину, Словаччину та Чехію – країни, які виступили проти надання Києву подальшої допомоги.

 

«Ми маємо домовленість. Рішення надати Україні підтримку на суму 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки схвалено. Ми взяли на себе зобов'язання – ми їх виконали», – написав Кошта

 

Про використання активів російського Центробанку, заморожених у країнах Заходу після початку війни 2022 року, лідерам Євроунії домовитися не вдалося. За словами джерела видання, після тривалих обговорень стало зрозумілим, що репараційні кредити вимагатимуть додаткової роботи, оскільки лідерам потрібно більше часу для опрацювання деталей.

 

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, який виступав проти використання російських активів, заявив, що питань щодо «репараційного кредиту» для України було так багато, що «довелося перейти до плану Б». «Раціональність взяла гору. ЄУ уникнула хаосу та розколу і залишилася єдиною», — сказав він.

 

Володимир Зеленський подякував усім лідерам Євроунії за рішення надати Україні кредит на 2026–2027 роки. «Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і Україна отримала фінансову гарантію безпеки на найближчі роки», — написав він.

19.12.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Різдво і «Вдихання кориці»
Патриція Габришова
Я вчуся говорити про все, про що колись була змушена мовчати: про власні страхи, про неприйняття, про недостатність, про посередність, про нездатність, про самотність… Все те, про що я досі мовчу, або колись ще напишу, або, можливо, вже не буде такої потреби.
18.12.25 | | Штука
Дві «Волині», два Якови та потяг до Львова
Олександр Вільчинський
Обидва письменники, відштовхуючись від волинських реалій, наповнили свої тексти світом значно ширшим, ніж один регіон, переплетінням подій і людських доль, які виходять далеко за межі описаного ними часопростору, і продовжують в нашій уяві жити своїм життям.
17.12.25 | | Штука
Передсвятковий набір
Юрко ТИМЧУК
9% українців очікують на завершення війни до початку 2026 року і ще 14% – в першій половині 2026 року. 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Стійкість українців не має аналогів на планеті.  
16.12.25 | | Україна
Невимовна краса життя
Вікторія Польова
Справжні речі є незнищенними. Це особливо важливо сьогодні. Перехід Мавки у світло — це не поразка, а апофеоз. Це доказ того, що найвища, чиста енергія не може бути знищена нічим. І не буде.
16.12.25 | | Штука
"Наше Різдво" в Національному музеї у Львові
Понад шість віків розвитку традиції, що подала феномен національної художньої культури – візуальні образи українського Різдва. Це розповідь про те, як у трьох суспільних середовищах – Храм, Дім, Соціум – реалізуються та взаємодіють духовність, віра, народна звичаєва культура.
15.12.25 | | Штука
Цятка
Андрій Содомора
Сірість – довкола… Раптом – одненьке на цілий сад червоне яблучко, що цупко трималося гіллі!.. Воно й розвіяло весь той сум. А повсюдна сірість стала гарним для нього тлом…
15.12.25 | | Дискурси
Слон у кімнаті
Віталій Портников
Непокараність зла й продемонструвала, що маніяку і вбивці для успіху потрібно просто перемогти іншого маніяка. Це і допомогло поверненню безумства на політичну сцену
14.12.25 | | Дискурси
Поезія полеглих: Олег Клюфас
Надія Гаврилюк
Війна обірвала життя самобутнього автора, який вмів руйнувати шаблони не задля знищення, а заради створення яскравого поетичного слова
13.12.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.