Євроунія не домовилася щодо «репараційного кредиту» для України за рахунок заморожених активів Росії.

Але Україна отримає 90 мільярдів євро кредиту за рахунок бюджету ЄУ.

Країни Європейської Унії за підсумками саміту домовилися надати Україні кредит на суму 90 мільярдів євро, забезпечений бюджетом самого блоку без використання російських заморожених активів. Про це повідомляє видання Politico з покликом на пост голови Європейської Ради Антоніу Кошти у соцмережі X. З механізму спільного запозичення для підтримки України буде виключено Угорщину, Словаччину та Чехію – країни, які виступили проти надання Києву подальшої допомоги.

«Ми маємо домовленість. Рішення надати Україні підтримку на суму 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки схвалено. Ми взяли на себе зобов'язання – ми їх виконали», – написав Кошта

Про використання активів російського Центробанку, заморожених у країнах Заходу після початку війни 2022 року, лідерам Євроунії домовитися не вдалося. За словами джерела видання, після тривалих обговорень стало зрозумілим, що репараційні кредити вимагатимуть додаткової роботи, оскільки лідерам потрібно більше часу для опрацювання деталей.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, який виступав проти використання російських активів, заявив, що питань щодо «репараційного кредиту» для України було так багато, що «довелося перейти до плану Б». «Раціональність взяла гору. ЄУ уникнула хаосу та розколу і залишилася єдиною», — сказав він.

Володимир Зеленський подякував усім лідерам Євроунії за рішення надати Україні кредит на 2026–2027 роки. «Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і Україна отримала фінансову гарантію безпеки на найближчі роки», — написав він.