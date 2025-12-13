Євоунія відхилила позов Росії проти Euroclear, назвавши його «спекулятивним і необґрунтованим».

Тим часом ЄУ ухвалила рішення заморозити активи Росії у Європі на невизначений термін, що дозволить надати Україні «репараційний кредит».

Європейська Комісія відхилила як «спекулятивний і необґрунтований» позов, поданий російським Центральним банком проти Euroclear – брюссельського центрального депозитарію цінних паперів. У ньому зберігається 185 млрд євро заморожених російських активів. Про це повідомив телеканал Euronews.

В опублікованій напередодні заяві російський Центральний банк оголосив про початок судового розгляду з метою «відшкодування збитків» і звинуватив Euroclear у перешкоджанні звільненню активів, які підпадають під дію законодавства Європейської Унії. Позов був поданий до Арбітражного суду Москви в момент, коли ЄУ розробляє план щодо використання суверенних активів Росії для формування «репараційного кредиту» для України з нульовим відсотком.

«Наша пропозиція є юридично обґрунтованою і повністю відповідає нормам ЄУ та міжнародного права. Активи не заарештовуються, а принцип суверенного імунітету дотримується. Ми очікуємо, що Росія продовжить спекулятивні судові розгляди, щоб перешкодити ЄУ дотримуватися міжнародного права і домагатися від РФ юридичного зобов'язання компенсувати Україні завдані збитки», – заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс (Valdis Dombrovskis). За його словами, всі європейські установи, які мають російські активи, від Euroclear до приватних банків, будуть «повністю захищеними» від дій Москви у відповідь. З лютого 2022 року в країнах ЄУ заморожено активів російського Центробанку на суму 210 мільярдів євро.

«Режим санкцій вже дозволяє Euroclear компенсувати будь-які потенційні втрати», – наголосив єврокомісар. Навіть, якщо російський суд ухвалить заарештувати 17 млрд євро, які Euroclear зберігає на території Росії, то, своєю чергою, Euroclear зможе компенсувати втрати за рахунок 30 млрд євро, які російський контраґент – Національний розрахунковий депозитарій – зберігає на території ЄУ.

Тим часом Європейська Унія вирішила заморозити активи Росії у Європі на невизначений термін. Для ухвалення такого рішення було використано спеціальну процедуру, призначену для надзвичайних економічних ситуацій. Таким чином ЄУ заблокувала активи на час, допоки Росія не відмовиться від війни проти України і не відшкодує українській стороні збитки, завдані бойовими діями. Раніше Євроунія була змушена пролонґовувати рішення про заморожування активів кожні пів року, тепер це не буде потрібно.

Ухвалене рішення дозволить використовувати заморожені активи РФ для «репараційного кредиту» Україні, щоб та змогла задовольнити свої фінансові та військові потреби протягом наступних двох років. Саміт ЄУ, на якому обговорюватиметься це питання, відбудеться 18-19 грудня. Нововведення дозволить Євроунії обійти вето Угорщини і Словаччини, які виступали проти «репараційного кредиту».