Президент Ради ЄУ розкритикував президента Сербії за поїздку до Москви.

Вучич пояснив свій крок прагненням підтримати «традиційні дружні відносини».

 

 

Президент Ради Європейської Унії Антоніу Кошта піддав критиці поїздку президента Сербії Александра Вучича на «парад перемоги» до Москви. Про це повідомив телеканал Euronews. «Ми не можемо святкувати звільнення (від нацизму – ред.) 80 років тому і не засудити вторгнення в іншу країну сьогодні», – заявив Кошта, який перебуває з офіційним візитом у Белграді.

 

Президент Євроради зізнався, що після такого кроку сербського керівництва в нього виникли сумніви в доцільності візиту до Сербії. «Багато хто просив мене не приїжджати. Але я все-таки вирішив приїхати. Тому що, якщо у нас проблеми зі Сербією або з президентом Вучичем, рішення не в тому, щоб “не приїжджати” і “не розмовляти з президентом Вучичем”, а в тому, щоб приїхати і провести перемовини, прояснити різні точки зору. І тоді ми можемо підтвердити, і дуже важливо було почути від нього це публічно, що він повністю прихильний до Євроунії і не має наміру звертати з європейського шляху», – зазначив Кошта.

 

Президент Сербії, своєю чергою, пояснив поїздку до Москви прагненням підтримати «традиційні дружні відносини». Оглядачі нагадують, що Белград відмовився приєднатися до західних санкцій щодо РФ після її вторгнення в Україну і не підтримав більшість заяв Євроунії, які засуджують російську аґресію.

 

Вучич також пообіцяв Кошті, що Сербія незабаром ухвалить закони про ЗМІ та боротьбу з корупцією, необхідні для вступу до ЄУ.

14.05.2025

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